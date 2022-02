Precizări privind piesa „România mea”, finalistă a Selecției Naționale 2022

Precizări privind piesa „România mea”, finalistă a Selecției Naționale Eurovision 2022, interpretată de Cream, Minodora și Diana Bucşă.

Având în vedere că în spațiul public au fost vehiculate o serie de acuzații privind o presupusă încălcare a regulamentului Selecției Naționale prin înscrierea în concurs a melodiei „România mea”, interpretată de Cream, Minodora și Diana Bucşă, vă transmitem concluziile comisiei de soluționare a contestațiilor:



„Piesa muzicală din anul 2012 are, într-adevăr, elemente comune cu varianta actuală înscrisă în competiția Selecției Naționale Eurovision 2022, respectiv strofa debutează asemănător cu varianta din 2012. Cu toate acestea, refrenul piesei muzicale înscrisă în concursul Selecţiei Naţionale Eurovision 2022 are o linie melodică diferită, în unele părți augmentată, în altele, diminuată sau cu motive total diferite.



Conform dispoziţiilor art. 8 lit. a) din Lgea nr. 8/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare operele care au fost create plecând de la una sau mai multe opere preexistente, aranjamentele muzicale şi orice alte transformări ale unei opere, constituie opere derivate, reprezentând o muncă intelectuală de creaţie.



După cum am arătat, conform legislației în vigoare, adaptarea unei opere muzicale se consideră o nouă operă muzicală, cu o altă linie melodică și cu alt aranjament orchestral, adică o operă muzicală generatoare de noi drepturi patrimoniale de autor.



În această situație, membrii comisiei de contestaţii consideră, în unanimitate, că noua variantă a piesei muzicale înscrisă în concurs nu încalcă dispoziţiile Regulamentului Selecţiei Naţionale cu privire la perioada strictă de comunicare publică a cântecului, respectiv 1 Septembrie 2021”.







Echipa Eurovision România