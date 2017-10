Poveştile şi nostalgiile lui Mircea Vintilă, la "Mic dejun cu un campion"

Invitatul Danielei Zeca Buzura în ediţia din 28 octombrie, ora 10, a emisiunii "Mic dejun cu un campion" este Mircea Vintilă. Vă invităm să urmăriţi dialogul la TVR 2 şi online pe TVR+.

Mircea Vintilă este o istorie vie. În aproape 50 de ani de carieră, el a ştiut să răpească inimile fanilor cu muzica sa.

O chitară, versuri superbe şi o muzică sensibilă l-au făcut pe Mircea Vintilă un idol al generaţiei ’70.

Au fost anii în care a şi debutat fenomenul muzicii folk în România.

Mircea Vintilă a fost încă de la început unul dintre cei mai carismatici, productivi şi de succes interpreţi şi compozitori ai acestui stil care a definit perioada romantică a muzicii autohtone.

’’Am fost golanii frumoşi ai vremurilor noastre!’’ – obişnuieşte să spună invitatul nostru la Mic Dejun.

’’Când era tânăr şi rebel, fanii îl ştiau de la Cenaclul ’Flacăra’ şi îl mai zăreau şi pe la braseria de la Athénée Palace alături de Nichita Stănescu, unde chiftelele erau atât de bune! Astăzi, Mircea Vintilă este un muzician celebru şi deplin’’, spune Daniela Zeca Buzura aşteptându-l pe invitat să îşi facă apariţia cu chitara sub braţ.

A venit cu plăcere la noi, mai ales după ce a aflat că atâţia alţi prieteni şi colegi de generaţie ne-au călcat pragul aici, la Café Verona.

A fost, şi este, unul dintre frumoşii şi talentaţii muzicieni ai generaţiei ’’în blugi’’ cum le spunea Adrian Păunescu. Poetul care, după vizita în America, întâlnirea cu Bob Dylan şi fenomenul flower-power, a înţeles că şi în România de atunci, a deschiderii de la începutul anilor 1970, se putea face la fel.

Şi până în anii ’80, fenomenul Flacăra a lansat un număr impresionant de artişti – muzicieni, poeţi, actori care îşi demonstrează în continuare esenţa tare a valorii indiscutabile.

Alături de ei, s-a educat un public care umplea stadioanele şi vibra la cântecele cu mesaj ale generaţiei ce i-a inclus pe muzicienii redutabili din Trupa Phoenix, cu Nicu Covaci - chitară, Ovidiu Lipan Ţăndărică - tobe şi Mircea Baniciu – vocal, pe inegalabilul Florian Pittiş şi mulţi alţii. O muzică rebelă şi mobilizatoare ce vibra în suflet mesajul salvator al unei generaţii şi al valorii unui popor.

Încă de la al doilea concert live al Cenaclului Flacăra, din 1975, Mircea Vintilă a evoluat în toate spectacolele şi turneele organizate de Adrian Păunescu. Timp de nouă ani i-a fost alături, acest parcurs artistic fiind jalonat de piese muzicale ce au făcut istorie şi care scoală şi astăzi auditoriul în picioare.

Am vorbit despre nostalgii de facultate, stagiatură, meserie, concerte, prieteni, iubite, turnee, poveşti din spatele scenei, oameni de toată isprava, viaţă la zi, alte întâmplări mai recente. Toate s-au concretizat în albume, trupe, întregistrări. Ne-a cântat şi ne-a încântat.

"Când l-am văzut pe Mircea Vintilă venind agale pe trotuarul grădinii Verona, m-am liniştit. Era la fel ca acum mulţi ani în urmă când l-am văzut într-un concert. Sigur, atunci sentimentul era altul. Acolo, pe scenă, el era o vedetă. A cântat, a glumit, sala i-a fredonat refrenele. Eram un spectator printre atâţia alţii. Am apelat la Doru Ionescu, colegul muzician de rock responsabil cu emisiunea "Remix", pentru a mă pune în legătură cu el. ’’Vezi că Ciocu’ are concert”, zice, nu ştiu dacă o să poată veni. Dar încearcă’’. A răspuns din prima. Dar nu vă spun câtă curte i-am făcut până să stabilim concret o dată. Şi nu pentru că nu dorea, ci pentru că era plecat tot timpul în turnee, avea audiţii şi înregistrări. Însă odată ajuns, nu mai puteam pune stop. Ne-ar fi trebuit vreo trei ediţii ca să mai stăm de vorbă. Un exerciţiu de stil care ne-a fascinat, ne-a adus aminte de vremuri mai liniştite, din simplul motiv că eram tineri şi ferice. Şi ne-am promis în gând că vom repeta experienţa cât mai curând posibil’’ – mărturiseşte Ileana Ploscaru Panait, producătorul emisiunii.

