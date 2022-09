Povestea lui Frank Sinatra, de la relații destrămate la Premiul Oscar

Teleenciclopedia din 10 septembrie ne vorbește despre cinematografie și eroii ei, despre pictură, istorie și eroii Rezistenței. Pe TVR1 de la ora 18.50, în reluare pe 12 septembrie, ora 01:30.

WILLIAM TURNER – CORABIE CU SCLAVI (ep. 1) premieră

La începutul secolului al XIX-lea, artiștii europeni căutau emanciparea. Spre deosebire de pictura istorică și de portret, peisajul rămăsese o artă minoră.

Însă englezul Joseph Mallord William Turner îi va conferi o nouă dimensiune – tușele-i vibrante, spulberând liniștea contemporanilor. În 1840, prezenta o pictură de 90 pe 122 de centimetri, ce părea să condamne traficul cu africani din colonii, interzis de trei decenii. „Negustori de sclavi aruncând peste bord morții și muribunzii – un taifun se apropie.”, sau, mai simplu, „Corabie cu sclavi”.

Cerul împurpurat de asfințit se topește în marea agitată, cu reflexe de aur, funingine și sânge. O corabie cu trei catarge fuge din calea furtunii, lăsând în urmă creaturi marine înfricoșătoare, atrase de un corp omenesc, deja pierdut – din care se mai zărește doar un picior gol, încătușat.

COLABORAȚIONISM ȘI REZISTENȚĂ ÎN FRANȚA (ep. 2) premieră

În 22 iunie 1940, se parafa în pădurea de la Compiègne, Armistițiul ce recunoștea îngenuncherea Franței și ocuparea de către naziști a jumătății de nord și vest (cu ieșire la Oceanul Atlantic și Canalul Mânecii). O revanșă usturătoare pentru primul Armistițiu semnat tot acolo, dar care marcase sfârșitul Primului Război Mondial, prin înfrângerea Imperiului Prusac. Sudul Franței, așa-zis liber, era guvernat de la Vichy de venerabilul mareșal Philippe Pétain. Scindarea geo-politică a Hexagonului se reflectă în atitudinea populației, împărțită între cei care aleg să lupte împotriva ocupanților și colaboraționiști.

FRANK SINATRA (ep. 3) premieră

După divorțul de Nancy Rose Barbato, care îi dăruise trei copii, și mariajul marcat de certuri și violență cu Ava Gardner, totul părea pierdut pentru Ol’ Blue Eyes. Iar imaginea tânărului cu origini siciliene, care întruchipa visul american, pălise din cauza legăturilor strânse cu Mafia, a temperamentului impulsiv și escapadelor. Totuși, în 1953, a uluit America, în rolul soldatului Angelo Maggio, din pelicula From Here to Eternity – apariție spectaculoasă, recompensată cu premiul Oscar pentru rol secundar.

Frank Sinatra revenise în lumina reflectoarelor și se maturizase. Împlinise 40 de ani. Toate iubirile, „cicatricile”, paternitatea, anii tumultuoși s-au regăsit pe ecran.

Credit foto: Columbia Pictures via imdb.com - "From Here to Eternity".

REGELE PĂDURII (ep. 2)

Când a venit pe lume la începutul verii, după opt luni de gestație, micul nostru erou cântărea cam 12 kilograme. În primele două săptămâni, lipsit de miros distinctiv și bine camuflat în iarbă, nu a fost în pericol. Apoi, datorită laptelui hrănitor al mamei, s-a întremat rapid și s-a alăturat turmei. Învață să își asculte instinctele, și să identifice informațiile înscrise în memoria speciei de-a lungul a sute de mii de ani de evoluție: gusturi, texturi ori senzații ce îi produc plăcere sau dimpotrivă... Deocamdată, puiul stă aproape de mamă. Împins de curiozitate și încurajat de semenii ce pasc liniștiți, se aventurează precaut, tot mai departe. Dar este supravegheat atent, tot timpul.

