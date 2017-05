„Povestea lui Dumnezeu – relatată de Morgan Freeman”, la TVR 1

O călătorie prin milenii de istorie, arheologie şi teologie, dar şi o căutare personală a celebrului actor, de vineri, 12 mai, de la ora 21.00, la TVR 1. Primul episod dintre cele şase ale primului sezon : „Facerea”.

Religia a modelat istoria lumii şi cum continuă să îndrume viaţa fiecăruia dintre noi - indiferent de credinţa sau de lipsa noastră de credinţă. Seria Povestea lui Dumnezeu – relatată de Morgan Freeman (THE STORY OF GOD WITH MORGAN FREEMAN, SUA, 2016) prezintă modul în care religia influenţează mersul istoriei, dar şi ce înseamnă Dumnezeu pentru oameni. Celebru pentru filmele în care a interpretat rolul Creatorului, actorul Morgan Freeman trăieşte, de-a lungul cercetării sale, o experienţă personală, pentru ca în final, să primească şi răspunsurile aşteptate. Povestea lui Dumnezeu – relatată de Morgan Freeman începe la TVR 1 vineri, 12 mai, de la ora 21.00, cu primul episod – „Facerea”.

Pentru realizarea seriei, actorul călătoreşte în cele mai cunoscute locuri sacre din întreaga lume, se întâlneşte cu oameni de diverse credinţe şi vorbeşte cu lideri religioşi, oameni de ştiinţă, istorici şi arheologi, încercând să afle cum a evoluat şi s-a adaptat religia societăţii în schimbare şi, totodată, cum a influenţat religia evoluţia societăţii.

O călătorie prin milenii de istorie, arheologie şi teologie, dar şi o căutare personală a lui Morgan Freeman – prin conversaţii cu preoţi, şamani, imami şi cu oameni obişnuiţi – ca să descopere ce înseamnă Dumnezeu pentru oameni şi să arate că, în pofida aparentelor diferenţe, credinţele noastre sunt mai asemănătoare decât am crede.

În episodul 1, „Facerea”, Morgan Freeman străbate globul pentru a afla răspuns la întrebările: De unde venim şi ce s-a întâmplat „la început”? Am fost creaţi după chipul lui Dumnezeu sau suntem doar rezultatul unei singularităţi de acum 13,8 milioane de ani? Care au fost răspunsurile primite aflăm şi noi vineri, 12 mai, la ora 21.00, în Povestea lui Dumnezeu – relatată de Morgan Freeman, la TVR 1.

Prezentator Morgan Freeman

Producători executivi: James Younger, Lori McCreary, Morgan Freeman