Povestea Corului Madrigal, la „Music (R)evolution”, de Crăciun

De Crăciun, la TVR Cultural, telespectatorii au ocazia să afle întreaga poveste a Corului Național de Cameră Madrigal, fondat în 1963. Emisiunea „Music (R)evolution”, realizată de Valentina Băințan, este difuzată de luni până duminică, la 20.25.

Săptămâna aceasta, Valentina Băințan discută și cu Daniela Zeca-Buzura, violonistul Alexandru Tomescu, pianistul Josu de Salaun, dirijorul Vlad Vizireanu, cântăreața de jazz Teodora Enache, precum și violonistul Vlad Popovici.

Luni, 19 decembrie, invitata Valentinei Băințan este actrița Medeea Marinescu. Emisiunea „Music (R)evolution” este difuzată, luni, de la ora 20.28.

Marți, 20 decembrie, invitații Valentinei Băințan la „Music (R)evolution” sunt violonistul Alexandru Tomescu si pianistul Josu De Solaun, doi muzicieni care au reușit să aducă numele lui George Enescu pe buzele melomanilor din cele mai îndepărtate colțuri ale lumii.

La „Music (R)evolution, cei trei discută despre Perry Como și Frederic Chopin, Ton Bennett și Alexandr Borodin, Phil Collins și Muzio Clementi.

Alexandru Tomescu provine dintr-o familie de muzicieni, mama sa, Mihaela Tomescu, profesoară de vioară la Liceul de Muzică „George Enescu” din Capitală, călăuzindu-i primii pași în muzică. De la șase ani, cântă acompaniat de tatăl său, pianistul Adrian Tomescu, la numeroase concursuri și festivaluri.

A absolvit Conservatorul din București, în 1999, studiind cu tefan Gheorghiu, cel mai important pedagog român în școala de vioară a momentului. Este câștigător a numeroase concursuri prestigioase și a fost distins cu ordinul Stella d’Italia în grad de cavaler de către președintele Italiei.

Pianistul Josu de Solaun, câștigător al Concursului Internațional „George Enescu” în 2014, a urcat pe cele mai importante scene din lume și a înregistrat pentru NAXOS Grand Piano lucrările complete pentru pian ale lui George Enescu şi „Les Noces” de Stravinski.

Alexandru Tomescu, Josu de Salaun și Valentina Băințan. Sursă imagine: Captură video TVR

Miercuri, 21 decembrie, dirijorul Vlad Vizireanu este invitatul Valentinei Băințan la „Music (R)evolution.

Vlad Vizireanu, dirijor de origine română, stabilit în Statele Unite ale Americii, a debutat profesional în 2012, la Ateneul Român, alături de Filarmonica George Enescu. În 2021, a câștigat concursul international de dirijat Hans von Bulow.

„După ce am emigrat peste Ocean, am decis să studiez muzica serios, eram însă destul de mare, astfel încât traseul educației mele școlare a fost destul de sinuos. M-am pregătit mai întâi să fiu pianist profesionist, apoi m-am concentrat pe istoria muzicii, absolvind chiar un master în muzicologie medievală. În timpul acestei specializări, unul dintre profesori a sesizat că în mine ar exista un instinct pentru dirijat. Aceasta a fost intuiția sa personală și el este cel care mi-a înlesnit începerea cursurilor de dirijat cu directorul muzical al Orchestrei Simfonice din Austin, unde mă aflam pe atunci. Am simțit dragoste la prima vedere pentru dirijat și am retrăit într-un fel experiența de la vârsta de trei ani”, își amintește Vlad Vizireanu despre începuturile sale în arta dirijatului.

Vlad Vizireanu și Valentina Băințan. Sursă imagine: Captură video TVR

Joi, 22 decembrie, Valentina Băințan discută la „Music (R)evolution” cu Daniela Zeca-Buzura, gazda emisiunii „Mic dejun cu un campion”.

Daniela Zeca-Buzura, producătoare și moderatoare la Televiziunea Română, este doctor în filologie și științele comunicării, lector la Universitatea București – Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării - și autoarea mai multor romane best-seller – „Omar cel orb”, „Demonii vântului” și „Istoria romanțată a unui safari”.

Daniela Zeca-Buzura, la „Music (R)evolution”. Sursă imagine: Captură video TVR

Vineri, 23 decembrie, invitatul Valentinei Băințan este violonistul Răzvan Popovici, creatorul și directorul Festivalului Internațional de Muzică de Cameră SoNoRo.

La „Music (R)evolution”, cei doi discută despre asocierea dintre Sting și John Dowland, Eric Carmen și Serghei Rahmaninov, Gaetano Donizetti și filmul „Al cincilea element”.

Răzvan Popovici s-a născut la Bucureşti într-o familie de muzicieni şi a început studiul violei cu tatăl său, Mugur Popovici. A studiat la Salzburg, Paris şi Freiburg cu Peter Langgartner, Jean Sulem şi Wolfram Christ. A cântat ca solist în sala Filarmonicii din Köln, Festspielhaus Baden-Baden, Ateneul Român din București, Prinzregententheater din München şi Théâtre des Champs-Elysées din Paris alături de Orchestra de Cameră din Köln, Orchestra de Cameră din Kobe, Orchestra Națională Radio din București, Filarmonica „George Enescu”, Filarmonica Transilvania din Cluj, Chaarts Chamber Artist din Zürich sau Kamerata Kronstadt. A colaborat cu Juliane Banse, Shlomo Mintz, Konstantin Lifschitz, Natalia Gutman, Nobuko Imai, Elena Bashkirova, Radovan Vlatkovic, Daishin Kashimoto, Olli Mustonen, Gilles Apap, Frans Helmerson, Mihaela Martin, Ilya Gringolts, Vladimir Mendelssohn, Louis Lortie, Giovani Sollima şi Thomas Demenga.

Este invitat regulat la festivaluri din întreaga lume și concertează și ca membru al Ansamblului Raro.

Răzvan Popovici și Valentina Băințan. Sursă imagine: Captură video TVR

În Ajunul Crăciunului, 24 decembrie, Valentina Băințan o are invitată la „Music (R)evolution” pe interpreta de jazz Teodora Enache.

Cu peste 20 de ani de carieră, Teodora Enache este o alchimistă a muzicii, reinterpretând piese clasice semnate de Beethoven, Béla Bartók și George Enescu. În prezent, Teodora Enache locuiește în Germania.

Discipolă a lui Johnny Răducanu, a lucrat cu numeroși muzicieni și a participat la festivaluri internaționale importante, precum Montreux Jazz Festival, Jazz in Marciac, Lugano Jazz Festival.

Teodora Enache Brody. Sursă imagine: teodorabrody.com

Duminică, în ziua de Crăciun, la „Music (R)evolution” vine Emil Pantelimon, managerul Corului Madrigal.

Corul Național de Cameră „Madrigal”, ansamblu fondat în 1963, de către maestrul Marin Constantin, a susținut concerte pe multe scene muzicale ale lumii, devenind una din cele mai cunoscute formații corale românești pe plan Mondial, reușind să străbată anii distorsionați ai comunismului.

Dirijorul actual al ansamblului este Anna Ungureanu, muzician cu experiență de un deceniu alături de maestrul Marin Constantin.

Emil Pantelimon, managerul Corului Madrigal, și Valentina Băințan. Sursă imagine: TVR