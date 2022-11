„Poveste după poveste”, o analiză a evenimentelor ce au zguduit societatea

Incendiul de la maternitatea Giuleşti este subiectul primului episod al seriei documentare ce începe la TVR 1 pe 7 noiembrie. „Poveste după poveste” se vede în fiecare luni, de la ora 18.00.

„Cei care nu-și pot aminti trecutul sunt condamnați să-l repete”, scria filosoful George Santayana. Pentru a nu ne lăsa să uităm istoria, Televiziunea Română include în grila de programe TVR 1 din această toamnă „Poveste după poveste”, o analiză peste timp a unor situații de criză din istoria noastră recentă. Seria documentară poate fi urmărită din 7 noiembrie, în fiecare luni, de la ora 18.00, la TVR 1.

Având avantajul obiectivității – dată de detașarea temporală – și capacitatea de a reflecta consecințe, altfel greu de prevăzut în tumultul emoțional al momentului, „Poveste după poveste” este o serie de documentare menite să releve schimbările semnificative pe care le-au produs în societatea românească diversele situații limită puse sub lumina reflectorului (incendiul de la Giuleşti, scandalul poneiului roz de la ICR, fenomenul FNI etc.). Fiecare episod este dedicat unei crize care a tulburat sau chiar a marcat viața românilor și o analizează din diverse perspective: contextul care a favorizat apariția acesteia, câștigătorii și perdanții, direcți sau colaterali, modul și termenele de rezolvare, consecințele pe termen scurt şi lung ale acesteia, schimbările produse în societate (legislative, instituționale, de percepție etc).

Ediţia ce deschide seria „Poveste după poveste” tratează un subiect ce a zguduit din temelii societatea românească: incendiul de la maternitatea Giuleşti.

Pe 16 august 2010, la nici două luni după ce Guvernul momentului a decis reducerea personalului din spitale ca urmare a crizei economice, la Maternitatea Giuleşti din Capitală avea loc o tragedie care a șocat România. Șase bebeluşi născuți prematur au murit arși de vii, trei chiar în noaptea incendiului.

Potrivit anchetatorilor, incendiul a pornit de la un scurtcircuit la o priză improvizată. După 12 ani, există o listă nefericită și lungă a spitalelor care au ars din cauza instalațiilor electrice supraîncărcate, vechi și neadaptate la solicitările aparaturii moderne, dar și din cauza personalului insuficient și prea puțin pregătit pentru situații de criză...

Uităm, oare, prea ușor? Ce putem face pentru a opri lista tragediilor de acest fel? „Poveste după poveste” analizează aceste întâmplări care au șocat societatea românească, prin reportaje document, ce se constituie în avertismente împotriva uitării. Din 7 noiembrie, în fiecare luni, de la 18.00, la TVR 1.

Realizatori: Irina Luca, Gheorghe Preda, Monica Mihai, Nadine Vlădescu

Producător: Mihaela Căciuleanu