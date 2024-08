Povești și amintiri amuzante de la Festivalul „Mamaia”

Pentru prezentatorii din acest an, Aurelian Temişan și Anca Țurcașiu, Festivalul Național de Muzică Ușoară „Mamaia” a fost mai mult decât o rampă de lansare. Cei doi artiști, acum atât de cunoscuți și apreciați, și-au făcut debutul pe scena legendarului festival de care îi leagă multe amintiri.

Aurelian Temişan spune că înainte de debutul său din 1989, „Mamaia” era festivalul favorit, pe care îl urmărea la fiecare ediție, visa să ajungă pe scenă şi chiar să obţină un premiu.

Ca un arc peste timp, în urmă cu 30 de ani, în 1994, Aurelian Temişan a prezentat festivalul, a avut recital cu Trupa Kripton şi l-a reprezentat cu o melodie pe Adrian Romcescu la secţiunea Creaţie. În acest an, alături de colega sa Anca Ţurcaşiu este gazdă a Festivalului „Mamaia”, a susţinut un recital cu Andrei Tudor şi Orchestra festivalului şi l-a reprezentat pe compozitorul Mihai Alexandru la secţiunea Creaţie, luptându-se pentru un premiu.

„Am multe amintiri amuzante legate de Festivalul Mamaia... Iată una chiar din 1994. Am primit, ca şi acum, ecuson de intrare, eu prezentând festivalul. Într-o dimineaţă, am uitat să-mi iau ecusonul de la hotel şi când am ajuns la Teatru de vară din Mamaia, puştiul de la intrare, tânărul însărcinat cu paza, m-a întrebat dacă am legitimaţia. I-am spus „Păi, eu trebuie să intru, că am repetiţii...”. „Ecusonul...”, a spus el. „Imediat”, am răspuns şi scot din buzunar o cartelă de telefon public... Mi-aduc aminte şi acum, era colorată şi avea acel PIN pe care îl găseşti pe orice card. S-a uitat la cartela de telefon şi a zis „Da, intraţi!”. Şi aşa m-am legitimat cu cartela de telefon”.

Pentru Anca Țurcaşiu, Festivalul „Mamaia” a însemnat debutul în cariera de interpretă, dar și emoții și stânjeneală la prima sa apariție pe o scenă atât de importantă.

„Festivalul Național de Muzică Ușoară „Mamaia” înseamnă începuturile carierei mele, la 16 ani. Pe atunci era cea mai mare sărbătoare a muzicii din țară și practic, muzica ușoară românească se raporta la acest moment artistic al anului. Mi s-a părut un privilegiu extraordinar să fiu invitată şi, cumva, trimisă la Mamaia de către Şcoala Populară de Artă unde activam. Era în 1986, am primit o mențiune în concurs, de la prima mea apariție şi am reuşit să fiu remarcată de compozitori şi producători TV.

Ţin minte că îmi făcuse o croitoreasă a mamei o rochie galbenă, din mătase naturală, care, pentru că eram foarte transpirată, s-a lipit complet de mine. A fost groaznic pe scenă, cu materialul acela care se tot lipea de picioarele mele”, a povestit Anca Ţurcaşiu.

TVR 2 vă așteaptă duminică, 25 august, de la ora 19:00, la seara rezervată Galei Laureaților Festivalului Național de Muzică Ușoară „Mamaia”. Momentul va fi urmat de recitalurile unor interpreți și trupe de renume: Irina Baianț, Feli, Lidia Buble, Bere Gratis și Vama.

Pentru iubitorii muzicii româneşti spectacolul continuă la TVR Folclor care va transmite în direct, în perioada 28-30 august, de la ora 19:00, serile Festivalului Naţional al Cântecului şi Dansului Popular Românesc „Mamaia”.

Articol de Anca Simionescu