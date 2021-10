Povești de viață într-o pereche de pantofi | VIDEO

O cutie de pantofi și niște căști. Aceasta este esența unui concept inedit în România.

Expoziția A Miles in My Shoes s-a deschis recent în Cluj-Napoca, sub forma unui magazin de pantofi. Vizitatorii pot alege orice pereche de pantofi cu care să se încalțe și se pot plimba câteva minute. În același timp, vor asculta în căști povestea de viață a persoanei căreia îi aparțin pantofii.

Astfel, organizatorii își propun ca oamenii să empatizeze cu persoane cu dizabilități, din comunitatea romă, LGBTQ sau cu refugiați. Expoziția prezintă povești din toată lumea, inclusiv din Cluj.