Portugalia: Compozitorii Festivalului da Canção 2022 au fost dezvăluiți

RTP a dezvăluit compozitorii care vor participa la Festival da Canção 2022.

Din cei 20 de compozitori, 16 au fost invitați direct de RTP. Restul de patru au fost aleși din înscrierile publice.

Aceștia sunt: Agir, Aurea, Blacci, Cubita, DJ Marfox, Fábia Rebordão, Fado Bicha, FF, Joana Espadinha, Kumpania Algazarra, Maro, Norton, Os Azeitonas, Pedro Marques (depunere publică), Pepperoni Passion (depunere publică), PZ, Syro, The Mister Driver (depunere publică), Tiago Nogueira (Os Quatro e Meia) (depunere publică), Valas.

Peste 600 de melodii au fost trimise prin înscrierile publice. Compozitorii își pot cânta ei înșiși melodia sau pot alege un alt artist care să o cânte. Concursul va fi format din două semifinale, cu cinci melodii calificate din fiecare semifinală. Marea finală se va desfășura cu zece înregistrări concurente. Câștigătorul va fi stabilit prin votul televizat (50%) și votul juriului (50%).

The Black Mamba a reprezentat Portugalia la Rotterdam cu „Love Is On My Side”, prima melodie portugheză care a fost complet în limba engleză. Ei au terminat pe locul 12 în Marea Finală cu 153 de puncte, oferind Portugaliei al doilea cel mai bun rezultat al secolului XXI.