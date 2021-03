Portugalia: The Black Mamba a câștigat Festivalul Canção 2021 cu „Dragostea este de partea mea”

Așteptarea s-a încheiat în Portugalia. Televiziunea RTP a inaugurat marea finală a Festivalului Canção 2021 din studiourile sale din Lisabona. The Black Mamba a câștigat biletul pentru Eurovision 2021 cu piesa „Love is on my side”.

După o secvență de vot intensă, care a văzut-o pe Carolina Deslandes în fruntea votului juriului cu „Por um triz” și NEEV ca favorit la televot cu „Dancing in the stars”, The Black Mamba a ieșit în top cu 20 de puncte - 10 din juriu și 10 de la televot.

A existat o egalitate între Carolina Deslandes și The Black Mamba, dar, din moment ce grupul a câștigat cele mai multe voturi din partea publicului, ei au luat biletul pentru Rotterdam.

Festival da Canção 2021 - Votarea

Din 2017, formatul juriului rămâne același pentru Marea Finală. Șapte grupuri de jurii reprezintă cele cinci regiuni din Portugalia continentală plus insula Azore și insula Madeira.

Cântecului cu cele mai multe voturi i se acordă celebrele 12 puncte. Cântecul de pe ultimul loc cu juriul este notat cu trei puncte. Același format este utilizat în televot - trei puncte pentru melodia cea mai puțin preferată și 12 pentru cea preferată.



Festival da Canção 2021 - Rezultate generale

The Black Mamba - „Love is on my side” (20 de puncte)

Carolina Deslandes - „Por um triz” (20 de puncte)

NEEV - „Dancing in the stars” (17 puncte)

Sara Afonso - „Contramão” (13 puncte)

Valéria - „Na mas profunda saudade” (10 puncte)

Karetus ft. Romeu Bairos - „Saudade” (10 puncte)

Joana Alegre - „Joana do mar” (9 puncte)

EU.CLIDES - „Volte face” (9 puncte)

Pedro Gonçalves - „Não vou ficar” (5 puncte)

Fábia Maia - „Dia lindo” (3 puncte)

Festival da Canção 2021 - Rezultate ale juriului

Carolina Deslandes - „Por um triz” (67 de puncte)

The Black Mamba - „Love is on my side” (63 de puncte)

Sara Afonso - „Contramão” (55 de puncte)

EU.CLIDES - „Volte face” (47 de puncte)

Joana Alegre - „Joana do mar” (44 de puncte)

NEEV - „Dancing in the stars” (38 de puncte)

Karetus ft. Romeu Bairos - „Saudade” (29 de puncte)

Valéria - „Na mas profunda saudade” (28 de puncte)

Fábia Maia - „Dia lindo” (19 puncte)

Pedro Gonçalves - „Não vou ficar” (16 puncte)

Festival da Canção 2021 - Rezultate Televot

NEEV - „Dancing in the stars”

The Black Mamba - „Love is on my side”

Carolina Deslandes - „Por um triz”

Valéria - „Na mas profunda saudade”

Karetus ft. Romeu Bairos - „Saudade”

Sara Afonso - „Contramão”

Pedro Gonçalves - „Não vou ficar”

Joana Alegre - „Joana do mar”

EU.CLIDES - „Volte face”

Fábia Maia - „Dia lindo”