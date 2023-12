„Poesis”: „Nopți” („Vino, Doamne!”), de Vali Sterian, în 22 și 24 decembrie, la TVR Cultural | VIDEO

Telespectatorii TVR Cultural vor putea asculta, în 22 și 24 decembrie, „Nopți”, un clip emoționant al lui Vali Sterian, difuzat la 34 de ani de la Revoluția din 1989 - „Nopți”, primul hit al României libere de comunism, în cadrul emisiunii „Poesis”.

Zilnic, de l ora 20.25, la TVR Cultural, telespectatorii pot vedea imagini din arhiva Televiziunii Române, într-o nouă montare, în cadrul emisiunii „Poesis”.

„Nopţi” - versurile şi muzica de Valeriu Sterian. Primul hit al României libere, 1989

Interpretează Valeriu Sterian şi Compania de Sunet

Vineri, 22 decembrie, ora 9:20 si duminică, 24 decembrie, ora 1:25

Prima variantă a melodiei a fost interpretată în premieră în 1973, la prima ediţie a Festivalului „Primăvara Baladelor”, de Vali Sterian şi Carmen Marin, unde câştigă premiul pentru compoziţie. Cea de-a doua variantă a circulat după Revoluţia din 1989.

„Nopți” este primul hit al României libere, piesă cunoscută și sub titlul „Vino, Doamne!”. Piesa este înregistrată în 2000, anul dispariţiei lui Valeriu Sterian, pe albumul „The Very Best Of”.

Valeriu Sterian (1952 - 2000) a fost muzician, interpret şi compozitor de muzică folk şi rock, poet, inginer de sunet, realizator şi prezentator de televiziune. S-a impus ca unul dintre liderii cei mai apreciaţi ai generaţiei 1970, care a iniţiat curentul folk în muzica românească. Vali Sterian a adus contribuţii majore în realizarea fuziunii între starea şi mesajul exprimate de versuri şi linia melodica folk-rock. A reprezentat un segment artistic novator în muzicia românească. Personalitate uneori adulată, alteori controversată, Vali Sterian a pendulat mereu între ironie şi cinism, a criticat constant în cântecele sale omul şi societatea contemporană şi falsele ei valori.

Imagini din arhiva de aur a Televiziunii Române – Emisiunea „Retro Clip”, realizator - Doru Ionescu, 2008

***

„Psalm”, de Lucian Blaga

Interpretează Gabriela Butuc Păunescu

Sâmbătă, 23 decembrie, orele 18:55 şi 1:25

Poezie publicată prima dată în „Gândirea’’, III, nr. 11, 5 februarie 1924 (pag. 246), apoi în volumele „În marea trecere”, 1924 (pag. 8) şi „Poezii’’, 1942 (pag.140).

Este primul poem cu acest titlu al lui Lucian Blaga, între poeziile grupate în „Pașii profetului”, sub titlul „Versuri scrise pe frunze uscate de vie”, marcând o creştere a motivelor biblice în poezia sa. Această etapă de creaţie va fi depăşită odată cu apariţia volumului „Hronicul şi cântecul vârstelor”.

Poemul „Psalm” a fost inclus după 1946 în ciclul „Domnia soarelui de toamnă” (filele 291 - 292), reluat în volumul „Ecce tempus” (fila 325) şi în ciclul „Cântecul focului’’.

Un text de Ileana Ploscaru Panait, producătoarea „Poesis”