Soprana Rodica Vică, la „Podcasturile TVR#Enescu”: Să arunci cu cuvinte urâte într-un artist poate fi ușor. Când cineva stă și vede câtă muncă e în spate, nu și-ar mai permite să scrie lucruri neplăcute

Sâmbătă, 16 decembrie, de la ora 13.00, la „Podcasturile TVR#Enescu”, Valentina Băințan discută cu soprana Rodica Vică, considerată una dintre cele mai versatile voci ale generației sale.

Un text de Valentina Băințan, realizatoarea „Podcasturilor TVR#Enescu”

Stabilită de opt ani la Viena, soprana Rodica Vică este o artistă de excepție, fiind considerată una dintre cele mai interesante și versatile voci ale generației sale.

A crescut, încă de la o vârstă fragedă, într-un mediu creativ, iar părinții i-au stat alături, învățând-o să acorde atenție tuturor artelor frumoase, pentru că, așa cum declară și în prezent, artele sunt cele care ne vor hrăni și lumina mereu mintea și spiritul.

Încă din perioada de debut, Rodica Vică a reușit să ajungă în cele mai mari săli de concerte ale lumii, obținând nenumărate premii naționale și internaționale și cucerind publicul de fiecare dată, pe orice scenă s-a aflat.

La „Podcasturile TVR Enescu”, Rodica Vică și-a deschis sufletul, vorbind cu pasiune despre vocație, despre voce, despre vulnerablitate și iubirea infinită față de arte, dar și despre cât sunt de importante criticile muzicale, atunci când sunt gândite și scrise de oameni orientați către progres.

„Bineînțeles că oricine poate scrie orice, dar cred că adevărata valoare o găsim tot în sufletul nostru. Și, atâta timp cât lucrăm cu noi, cât studiem și ne preocupă acumularea de cunoaștere, cred că părerile celor din jur, dacă nu ne ajută, atunci cred că nici nu ne sunt utile.

Sigur, există critici constructive, ale unor oameni care înțeleg valoarea noastră pe scenă și conștientizează că orice cuvânt rău ar fi în detrimentul evoluției acelui artist, însă știu cum să le pună pe hârtie. Acele critici pot fi luate în calcul, pentru că, astfel, îți poți face cu adevărat o părere despre evoluția ta.

Și, desigur, la polul opus, mai sunt și acei critici care aruncă anumite cuvinte cu multă malițiozitate. Ei, aici, tinerii muzicieni aflați la început de drum ar trebui să înțeleagă, să facă diferența, să încerce să nu pună la suflet niște cuvinte aruncate din răutate și să depășească aceste momente.

Eu am fost extrem de norocoasă că am avut și am un mentor extraordinar alături de mine, care a lucrat foarte mult cu psihicul meu. Și m-a învățat să văd ce contează cu adevărat, explicându-mi ce e în mintea unui critic muzical și ce ar trebui să fie în mintea și în sufletul meu.

Atâta timp cât artistul și criticul nu se întâlnesc undeva la mijloc, nu contează părerea cuiva care a scris, pentru că nimeni nu va sta cu tine în sala de studiu să îți găsească soluții. Să arunci cu cuvinte urâte într-un artist poate fi ușor, dar, în momentul în care cineva stă și vede câtă muncă e în spate, nici nu și-ar mai permite să scrie lucruri neplăcute.

Iar vouă, tinerilor muzicieni, vă spun așa: construiți-vă bine propria încredere, studiați mult, lucrați mult cu voi, cu sinele vostru, pentru ca nimic să nu vă mai poată zgudui sufletele, iar aici vorbesc de o muncă ce nu se va termina niciodată”, a explicat Rodica Vică, la „Podcasturile TVR#Enescu.

Rodica Vică

Valentina Băințan, gazda „Podcasturilor TVR#Enescu”

Rodica Vică a debutat pe scena Operei bucureștene în 2010, interpretând roluri principale în operele „Flautul fermecat” (Regina Nopții) și „Don Giovanni” (Donna Anna) de W. A. Mozart, Rita de G. Donizetti, Rosina din „Bărbierul din Sevilla” de G.Rossini, Alcina de G. Fr. Haendel.

Rodica Vică este câștigatoarea a numeroase premii la concursuri naționale si internaționale: Premiul I la Concursul Internaţional de muzică barocă „La Stravaganza” Cluj- Napoca, Premiul II la Concursul Radiodifuziunii Române „Drumul spre celebritate”, Premiul pentru cea mai bună interpretare muzicală - Trofeul „Ion Dacian” pentru Tineri Interpreţi.

Activitatea artistică actuală a sopranei Rodica Vică include premiera mondială a oratoriului „Strigoii” de George Enescu, alături de Rundfunk Sinfonieorchester Berlin la Konzerthaus Berlin, sub conducerea muzicală a lui Gabriel Bebeșelea; Gala OTP Bank la Sala Bela Bartók Müpa Budapesta; Canto Barocco la Teatro La Fenice; „Gloria” de Antonio Vivaldi, alături de Accademia Bizantină, condusă de Ottavio Dantone, în deschiderea Festivalului Baroc Varazdin; „La Lumiere Comique”, la Festivalul de Muzică Veche de la Budapesta și BaRockIN’ Transylvania, cu orchestra Musica Ricercata; „Matthäus Passion” de J.S. Bach, sub conducerea dirijorală a lui Cristian Măcelaru, la Ateneul Român, „Poemes pour mi” de Olivier Messiaen, alături de Filarmonica Transilvania sub conducerea dirijorului Cristian Mandeal; concert în cadrul „Lunii Oedip” la Londra, serată inclusă în evenimentele premergătoare premierei operei enesciene la Royal Opera House Covent Garden.

De asemenea, angajamentele recente și viitoare includ debutul în Violetta Valery din „La Traviata” de Giuseppe Verdi, debutul în rolul Fiorilla din opera „Il Turco in Italia” de Gioachino Rossini, un turneu internațional inovator dedicat genialității componistice enesciene, participarea deosebită la Festivalul internațional George Enescu, participarea deosebită în opera barocă „Indiile galante”, în regia lui Andrei Șerban.

Discografia Rodicăi Vică include două CD-uri, primul produs de casa de discuri Capriccio cu înregistrarea absolută a oratoriului „Strigoii” de George Enescu („The Ghosts”) și al doilea, „Stars in the Sky”, lansat la sfârșitul anului 2018 la Musikverein Vienna– un proiect multicultural și unic în lume care cuprinde o colecție de cântece de leagăn din întreaga lume, alături de celebra țiteristă Barbara Laister- Ebner, solista Concertului de Anul Nou de la Viena din 2018.