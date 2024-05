Valentina Băințan, în dialog cu soprana Chen Reiss, „o voce perfectă Strauss”, la „Podcasturile TVR#Enescu” în 25 mai, la TVR Cultural

La „Podcasturile TVR#Enescu”, de sâmbătă, 25 mai, Valentina Băințan o are ca invitată pe soprana Chen Reiss, „o voce de o luminozitate și de o claritate argintie” (Bachtrack). Interviul este difuzat de la ora 13.00.

Soprana Chen Reiss, născută în Israel, despre care „Classical Source” scrie că are „una dintre cele mai perfecte voci Strauss (soprană lirică de coloratură) pe care ți le-ai putea dori”, s-a remarcat ca membră a ansamblului Operei Bavareze de Stat și ca artist rezident la Opera de Stat din Viena. A interpretat roluri principale la Royal Opera House Covent Garden, Théâtre des Champs-Élysées, Semperoper Dresden, Deutsche Oper Berlin, Netherlands Opera, Wiener Festwochen și Maggio Musicale Fiorentino, potrivit prezentării sale, de pe site-ul Festivalului „Enescu”.

Printre realizările sale actuale, se numără rolurile principale din „La Calisto”, compusă de Cavalli, la Teatro alla Scala, Milano, și Zaide, compusă de Mozart, la Teatro dell’Opera di Roma, primele sale interpretări ale Stabat Mater de Dvořák, ultimele patru lieduri ale lui Strauss și „Das Klagende Lied” de Mahler, vizite la Accademia Nazionale di Santa Cecilia, sub bagheta lui Antonio Pappano, la Filarmonica din München, sub bagheta lui Gustavo Dudamel, la Filarmonica din Berlin, sub bagheta lui Semyon Bychkov, la Filarmonica din Los Angeles, sub bagheta lui Zubin Mehta și la Orchestra Simfonică din Viena, sub bagheta lui Lahav Shani.

A fost invitată alături de ansambluri și instituții distinse și a colaborat cu dirijori precum Daniel Barenboim, Christoph Eschenbach, Daniel Harding, Manfred Honeck, Marek Janowski, Paavo Järvi, Adam Fischer, Omer Meir Wellber, Donald Runnicles, Christian Thielemann și Franz Welser-Möst. A înregistrat un vast repertoriu, inclusiv albumul Immortal Beloved, o înregistrare ce cuprinde arii și scenete compuse de Beethoven, alături de Academia de Muzică Veche, pentru Onyx Classics. Însoțită de Filarmonica din Berlin și Sir Simon Rattle, a cântat pe coloana sonoră a filmului „Perfume: the Story of a Murderer”, de Tom Tykwer.