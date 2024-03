Jandarmerița Irina Drăgan și antreprenoarea Alexandra Solea, la podcasturile „ArtELE”. Drăgan: Prin munca mea, am avut ocazia să depăşesc prejudecăţi, şabloane şi critici

În ultimul weekend din luna martie, de la ora 13.00, la podcasturile „ArtELE”, Valentina Băințan discută cu Irina Drăgan, una dintre primele jandarmerițe din România, și Alexandra Solea, antreprenoare culturală.

Sâmbătă, 30 martie, de la ora 13.00, Valentina Băințan o are ca invitată pe Irina Drăgan, una dintre primele jandarmerițe din România, care sărbătorește, anul acesta, 20 de ani de când a îmbrăcat uniforma militară.

„Prin munca mea, am avut ocazia să depăşesc prejudecăţi, şabloane şi de ce nu, chiar şi critici. Îmi plac provocările şi ideea că ceea ce voi face mâine nu este încă predictibil. Nu îmi place rutina. Consider că te plafonează. Într-o societate care evoluează permanent, iar informaţia se transmite aproape instantaneu, a fost nevoie să ne adaptăm şi noi şi să menţinem, iar, de ce nu, pe alocuri să reparăm relaţia de încredere dintre instituţie şi cetăţeni. Iar ca femeie, pot spune că această meserie m-a împlinit. Încă din primii ani am fost primită cu brațele deschise și ajutată să parcurg tot acest drum care astăzi mă definește cel mai bine”, a explicat Irina Drăgan, la podcastul „ArtELE”.

Irina Drăgan este licențiată în Științele Comunicării la Universitatea de Vest Timișoara. A lucrat ca ziaristă la postul de radio București FM, unde a fost redactor-prezentator de știri, reporteriță, producătoare și prezentatoare de programe.

După câțiva ani de jurnalism, Irina Drăgan a simțit nevoie unei schimbări în cariera sa. Astfel, a dat la schimb meseria de jurnalist pe cea militară, asociindu-se cu echipa care a pus bazele comunicării în Jandarmeria Română, fiind timp de cinci ani purtătoarea de cuvânt a acestei structuri militare. A urmat inclusiv un curs de comunicare cu specialiști din cadrul FBI, ocazie cu care a învățat despre modul în care gestionează acest domeniu profesioniștii din această agenție de aplicare a legii.

De șapte ani, Irina Drăgan lucrează în cadrul structurii de comunicare și relații publice a Ministerului Afacerilor Interne (MAI), iar de doi ani conduce Centrul Multimedia, departamentul care realizează emisiunea „MAI aproape de tine”, difuzată în fiecare duminică, la ora 10.00, la TVR 1.

****

Duminică, 31 martie, de la ora 13.00, la „ArtELE”, Valentina Băințan discută cu Alexandra Solea, antreprenoare în domeniul cultural.

„Mi-am dedicat întreaga carieră dezvoltării și promovării artelor spectacolului și a managementului cultural internațional. Mi-am perfecționat abilitățile de leadership, încercând să devin o influență importantă în acest domeniu aflat în continuă evoluție. Am încercat să organizez și să coordonez producții complexe, implicând artiști de talie internațională și colaborând cu creatori de renume. Astfel, am reușit să contribui la consolidarea prestigiului instituțiilor cu care am colaborat și la creșterea reputației acestora pe plan internațional. Domeniul managementului artelor spectacolului și al afacerilor culturale internaționale este pentru mine un mod de viață, de care mă bucur în fiecare zi”, a arătat Alexandra Solea.

Alexandra Solea este profesionistă în afaceri culturale internaționale, antreprenoare culturală și lector. Este doctor în Istoria și Analiza Culturilor Muzicale în cadrul Universității „La Sapienza” din Roma și deține diplome de licență și master în Muzicologie și Administrarea Artelor (summa cum laude), atât la Universitatea Națională de Muzică din București, cât și la Academia „Santa Cecilia” din Roma.

Alexandra Solea este fondatoare și directoare executivă a organizației culturale Solèart Management, cu sediul la Roma (Italia) și managing partner al Undivided ltd, o companie lider de management cultural cu sediul în București (România). Scopul acestor organizații este acela de a încuraja mediul internațional să acorde o importanță mai mare dimensiunilor culturale și educaționale, să promoveze comunicarea artelor și culturii și să ofere societății bogăția gândirii artistice și creativitatea tinerilor.

Echipa TVR

Video: Andrei Țoneș - director de imagine, David Diaconescu - regia de emisie

Producători: Valentina Băințan, Marius Portik