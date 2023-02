Podcast #eurovisionestitu: Theodor Andrei | VIDEO

„Când mergeam la festivaluri de muzică în clasele primare și se țineau la Colegiul de Arte Dinu Lipatti, am visat să ajung la această școală pentru că, în capul meu, credeam că este vorba de un fel de „High School Musical”, un vis fascinant”.

Theodor Andrei, adolescentul care și-a propus să fie primul român care câștigă Eurovisionul.



Podcastul TVR şi Bucureşti FM, #eurovisionestitu, au pregătit noi vești despre cei 12 finalişti ai Selecţiei Naţionale din acest an.

În acest episod al podcastului #eurovisionestitu, Marius Popa şi Răzvan Petre au stat de vorbă cu Theodor Andrei, un elev de nici 19 ani, cântăreț, textier, orchestrator și actor, care a obținut peste 200 de premii la festivaluri naționale și internaționale de muzică.

Theodor Andrei are peste 100 de melodii compuse. În anul 2022, a primit Premiul Myosotis pentru cea mai bună creație a unui cantautor, pentru piesa “Artist” (muzica și versuri Theodor Andrei) de pe albumul “FRAGIL”. De asemenea, deține Marele Trofeu al Festivalului “Mihaela Runceanu” 2022 și Marele Trofeu al Festivalului “Alexandria Pop Fest” 2022.

Cu asemnea performanțe, te întrebi când are timp un adolescent să le facă pe toate. Dar, „când vrei, se găsește și timp”, spune Theodor.

Lumea muzicală a descoperit-o cu un spectacol de revistă. „Am prins un casting pentru un spectacol de revistă pentru copii și adolescenți, primul din România de acest gen. Au urmat apoi turneele în țară cu spectacolul de revistă”, spune el.



În clasa a opta, avea deja visul să urmeze Colegiul Național de Arte Dinu Lipatti. „Când mergeam la festivaluri de muzică în clasele primare și se țineau la Colegiul de Arte Dinu Lipatti, am visat să ajung la această școală pentru că, în capul meu, credeam că este vorba de un fel de „High School Musical”, un vis fascinant. Am ales clasa de actorie”.



Teodor Andrei mai spune că a crescut cu muzică din toate timpurile și toate genurile. „Am copilărit cu muzica lui Elvis Priestley, cu James Brown sau Little Richard. Apoi l-am descoperit pe Michael Jackson și am început să port maiouri albe prin casă. Cred că am avut un avantaj pentru că am copilărit cu o întreagă colecție de CD-uri, albume de la Mariah Carey până la Benone Sinulescu. O adevărată mină de aur”.

De când era copil își dorește să ajungă pe marea scenă Eurovision. Avea șase ani când urmărea spectacolul alături de părinți. Apoi și-a propus să fie primul român care câștigă Eurovisionul.



Ce înseamnă "D.G.T. (Off and on)" titlul piesei sale sale? „Tema este una foarte serioasă, este lupta dintre rațiune și instinct. Îmi amintesc un citat foarte frumos care spunea că dragostea e ca un război și cel mai important este ca la sfârșit să rămână tot doi”, explică Theodor.

Despre experiențele sale cu bullying în școală, ce a răspuns când a fost acuzat că face muzică pentru o generație mai în vârstă, cât de acută este rivalitatea între tinerii artiști sau ce mesaj ar transmite de pe marea scenă Eurovision, aflați urmărind podcastul TVR şi Bucureşti FM, #eurovisionestitu, pe canalul de YouTube al Televiziunii Române, iar de luni până vineri, pe 98,3 FM - Bucureşti FM, de la ora 12:30.

În finala Selecției Naționale ESC 2023 s-au calificat 12 piese muzicale: "Call on me" - Deiona, "No time for me" - Andrada Popa, "Take you home" - Ocean Drive, "Puppet" - Amia, "Statues" - Andrei Duțu, "D.G.T. (Off and on)" - Theodor Andrei, "Lele" - Steven Roho x Gabriella x Formaţia Albatros, "Bla Bla Bla" - Aledaida, "Faralaes" - Adriana Moraru, "Hai vino" - Maryliss, JaxMan "Bad&Cool" și "Periniţa mea" - Andreea D Folclor Orchestra.

Reamintim că Eurovision Song Contest 2023 are loc anul acesta în Marea Britanie, țara care va organiza evenimentul în numele Ucrainei, din cauza războiului declanşat de Rusia. Semifinalele sunt programate în zilele de 9 şi 11 mai, iar finala în 13 mai 2023.