Piper şi sfeclă pe „limba dulce a Ronei”

Actriţa şi cântăreaţa Rona Hartner povesteşte cu sinceritate despre viaţa ei artistică şi cea personală, în timp ce Mircea Dinescu o seduce cu rafinamentul său în bucătărie. Întâlnirea dintre cele două personalităţi incandescente - duminică, 5 noiembrie, ora 15.30, la „Politică şi delicateţuri” de la TVR 1 şi TVR+.

Invitata lui Mircea Dinescu la Politică şi delicateţuri din prima duminică din noiembrie este actriţa şi cântăreaţa Rona Hartner, pe care poetul o seduce încă de la început cu dibăcia sa culinară.

Ajutat de celebra sa invitată, Dinescu pregăteşte o salată cu limbă şi creier de viţel, în care pune şi sfeclă, ingredientul numărul 1 din bucătăria poetului în această toamnă.

„Mircea este un artist în bucătărie, un balerin care zboară printre ingrediente”, spune Rona care nu se mai satură să guste din ce găseşte pe masa masterchef-ului. De comun acord, cei doi hotărăsc ca salata să se numească „limba dulce a Ronei” şi se apucă de felul al doilea, limbă cu măsline, preparată după rețeta poetului, cu un sos de vin şi dulceaţă de ardei iute.

Pus pe şotii, Dinescu îşi tachinează musafira cu aluzii referitoare la scandalul amoros în centrul căruia Rona a fost acum câţiva ani şi despre care actriţa vorbeşte acum cu sinceritate. În cramă, cei doi discută despre cariera şi proiectele Ronei Hartner şi ascultă muzica tarafului lui George Ness. Ritmurile tarafului o determină pe Rona să se ridice de la masă şi să cânte şi să danseze, spre deliciul lui Dinescu: „e o tipă voluptoasă, are muzica în sânge!”.

Duminică, nu rataţi întâlnirea dintre două personalităţi incandescente, care se provoacă reciproc, se tachinează şi se bucură de întâlnirea celuilalt. Politică şi delicateţuri începe la 15.30 şi poate fi următită la TVR 1 şi online, pe TVR+.

Bucureşteanca Rona Hartner s-a născut pe 9 martie 1973. A studiat la „Institutul Herman Oberth” din Bucureşti, apoi în 1992, a început cursurile la Academia de Teatru şi Film. În 1996 are rolul principal în filmul Gadjo Dilo, pentru care primeşte numeroase premii, printre care şi cel pentru cea mai buna actriţă - Leopardul de bronz (Premiul special pentru interpretare) la Festivalul Internaţional de Film Locarno.

Pleacă apoi în Franţa şi în 1997 joacă în thriller-ul Nekro, regizat de Nicolas Masson. Revine în ţară periodic. A jucat în Dublu extaz (1998), Vive la mariée... et la libération du Kurdistan (1998), filmul TV Grands Les enfants, Doggy Bag (1999), comedia Je suis né d'une cigogne (1999), Cours toujours (1999), Sauve-moi (2000), Sexy Harem Ada-Kaleh (2001), Mischka (2002), o coproducție Franța-Austria-Germania numita Le Temps du loup (2003), Le divorce (2003), Maria (2003), Visions of Europe (2004), Housewarming (2005), Madame Irma (2006), Un flic (2007) - serial tv, Baďnes (2008).

Cântăreaţă talentată, Rona Hartner a editat în 1999 primul album muzical, Seule a Paris. A susţinut concerte cu taraful său de muzicanţi Serioja Orchestra şi a mai editat Boum Ba Clash, un album cu melodii ţigăneşti transpuse în ritm modern. Împreuna cu David Lynch a editat LP-ul You're More Than That, iar în 2008 a apărut Nationalité vagabonde. Cel mai recent album muzical se numeşte Natura şi a fost lansat la Paris în 2011.

