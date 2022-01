Piesele din prima etapă a semifinalei Eurovision România 2022 - varianta audio

46 de piese concurează pentru a reprezenta România pe scena Eurovision. Juriul a decis semifinaliștii Selecției Naționale. Click aici pentru a asculta piesele.

Aici puteți asculta piesele din prima etapă a semifinalei:

1. Aldo Blaga - Embers

2. Alex Parker & Bastien - All this love

3. Alexa - Hoodies and cold nights

4. Alina Amon - Without you

5. ANA - Youngster

6. Andra Oproiu - Younique

7. Andrea Stocchino - Avere paura

8. Andrei Petruş - Take me

9. ARIS - Do Svidaniya

10. Ayona - Let me come to you

11. Barbara - Hypnotized

12. Bogdan Dumitraş - Sign

13. Carmen Trandafir - Măşti

14. Cezar Ouatu - For everyone

15. Ciro De Luca - Imperdonabile

16. Cream, Minodora şi Diana Bucşă - România mea

17. Dan Helciug - 241

18. Dora Gaitanovici - Ana

19. E-an-na - Malere

20. Eliza G - The other half of me

21. Eugenia Nicolae feat. Cazanoi Brothers - Doina

22. FABI - That way

23. Forţele de muncă - Hai afară, frate!

24. Gabriel Basco - One night

25. Giulia-Georgia - Fiind your way

26. Ivel - Neverending

27. Jessie - Regret

28. Kyrie Mendél - Hurricane

29. Letiţia Moisescu - Mirunica

30. Leyah - I'll be fine

31. Mălina - Prisoner

32. Miryam - Top of the rainbow

33. MØISE - Guilty

34. Oana Tăbultoc - Utopia

35. Olivia Miheţ - Fragile

36. Othello - You're worthy

37. Outflow - Running in circles

38. PETRA - Ireligios

39. Roberta-Maria Popa - Indigo

40. Romeo Zaharia - Until the fight

41. Seeya - Save me

42. Sophia - Beautiful lies

43. Stelian - Remember

44. VANU - Never give up

45. Vizi - Sparrow

46. WRS - Llamame

Echipa Eurovision România pregătește filmările pieselor, pentru ca la început de februarie să îi vedeți pe artiști interpretându-le live și să votați favoriții.

Primii cinci din clasamentul votat de public vor merge mai departe în concurs, alături de cei 15 pe care îi vor alege jurații.

Succes tuturor!