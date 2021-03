Piesa Greciei pentru Eurovision, “Last Dance”, a fost lansată

Stefania va cânta ‘Last Dance’ în prima jumătate a celei de-a doua semifinale, joi, 20 mai.

Videoclipul pentru ”Last Dance” folosește elemente ale mitologiei grecești, cum sunt calul înaripat Pegasus și Atlas, unul dintre titani, toate așezate într-un cadru de vis atât de ușor distopic.

Echipa Stefaniei explică:

"Fiecare sfârșit marchează întotdeauna un nou început. De aceea, videoclipul cu lumină, care depășește întotdeauna întunericul, ne invită pe toți să rămânem optimiști și să credem ferm că până și calvarul fără precedent pe care l-a trăit întreaga planetă se va termina în curând. ”

Despre Stefania:

Stefania este o cântăreață greco-olandeză, actriță și YouTuber, care cântă de la o vârstă fragedă. La 10 ani și-a convins părinții să o înscrie în ”The Voice Kids” din Olanda și, la scurt timp, s-a alăturat corului de copii olandez Kinderen Voor Kinderen.

Ai sentimentul că ai mai văzut-o pe Stefania? Ei bine, în 2016 a fost selectată pentru a reprezenta Țările de Jos la Junior Eurovision Song Contest din Malta ca membru al trupei de fete Kisses. Grupul a interpretat piesa ”Kisses and Dancin’” și a terminat pe un respectabil loc 8.

Au urmat mai multe single-uri solo: Stupid Reasons (2018), Wonder (2019), I'm Sorry (Whoops!) (2019) și Turn Around (2019) înainte ca Stefania să-și facă debutul în televiziune în Grecia, cântând la un spectacol de premii de muzică populară.

Anul trecut, Stefania a apărut în emisiunea de muzică online Q Sessions, prezentată de Dimitris Kontopoulos. A interpretat ”SUPERG!RL” (piesa ei de la Eurovision din 2020) și două duete cu vedetele grecești din Eurovision, Sakis Rouvas și Kalomira.

În prezent, Stefania studiază la renumita școală de muzică Herman Brood Academie, printre alți absolvenți notabili fiind Martin Garrix.

foto: wiwibloggs