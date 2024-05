Peste șase veacuri de istorie otomană, într-o lecţie de istorie. Autorul şi profesorul Marc David Baer e invitatul lui Cătălin Ştefănescu, la „Garantat 100%”

Marc David Baer este profesor de istorie la London School of Economics and Political Science și autorul a numeroase cărți, printre care Honored by the Glory of Islam: Conversion and Conquest in the Ottoman Europe (Oxford University Press, 2008), distinsă cu Albert Hourani Book Award, The Dönme: Jewish Converts, Muslim Revolutionaries, and Secular Turks (Stanford University Press, 2010), Sultanic Saviors and Tolerant Turks: Writing Ottoman Jewish History, Denying the Armenian Genocide (Indiana University Press, 2020) și German, Jew, Muslim, Gay: The Life and Times of Hugo Marcus (Columbia University Press, 2020). De curând, scriitorul a lansat în România, la Editura Humanitas, volumul „Otomanii - Hani, cezari şi califi”, „o analiză pătrunzătoare, în lumina căreia otomanii își pierd exotismul, devenind însă și mai fascinanți”, conform Publishers Weekly. Profesorul de istorie şi scriitorul Marc David Baer este invitatul lui Cătălin Ştefănescu la „Garantat 100%”, la un dialog despre volumul „Otomanii - Hani, cezari si califi”. Urmărim „Garantat 100%” duminică, 12 mai, ora 23.00, la TVR 1.

De la vechii istoriografi până la cei moderni, s-a impus imaginea otomanilor cotropitori și barbari care au atacat Europa, din suprafața căreia au ajuns să stăpânească aproape un sfert la apogeul puterii lor. Istoricul Marc David Baer ne surprinde cu o nouă viziune: perspectiva otomanilor înșiși. După ce cucerește cea de-a Doua Romă, inima Imperiului Bizantin, în 1453, Mahomed II își adaugă titlul de cezar: otomanii se consideră de-acum descendenții Romei. În imperiul lor, toleranța religioasă era o realitate cu mult înainte ca Occidentul să fi învățat această lecție. Cartea oferă o panoramă captivantă a celor peste șase veacuri de istorie otomană, de la un mic beilic din Anatolia secolului al XIII-lea, la un imperiu multietnic între Orient și Occident, purtând deopotrivă pecetea moștenirii turco-mongole, islamice și bizantine. Această istorie a Imperiului Otoman repovestită de profesorul Baer devine parte integrantă a istoriei europene.

Astfel, pornind de la idea că „Imperiul Otoman a fost o structură eterogenă”, aflăm din cartea lui Marc David Baer că „otomanii au creat o noua clasă conducătoare, alcătuită în mare parte din creştini convertiţi”. Mai multe ne va explica autorul duminică seară, la „Garantat 100%”.

Dialogul cu Marc David Baer continuă apoi pe tema toleranţei în epoca premodernă: „Toleranţa nu însemnă ceea ce credem noi în prezent. Pentru noi, toleranţa înseamnă coexistenţa. Nu ne imaginăm că religia noastră este superioară religiei altcuiva. Să ne gândim la România: aici există creştini, evrei, musulmani… Dar toţi sunt cetăţeni români. Egali. În cadrul imperiilor însă, existau ierarhii. Legea otomană includea legea islamică şi legea seculară. Conform ei, musulmanii aveau cele mai multe drepturi legale. Creştinii şi evreii erau toleraţi, dar, în ierarhie, se situau după musulmani.

În epoca premodernă, toleranţa însemna pur şi simplu să suporţi. Evreilor li se dădea voie să aibă sinagogi, creştinilor - biserici. Din perspectivă otomană, islamul era superior creştinismului şi iudaismului. Nu coexistau, ci se tolerau diferenţele”, detaliază autorul.

Cât despre relaţia otomanilor cu teritoriile locuite de români, Marc David Baer notează: „Când aceste regiuni au intrat în legatură cu Imperiul Otoman, au intrat în legatură cu curente globale, fie ele religioase, intelectuale sau comerciale. Categoric, influenţa Imperiului Otoman a dezvoltat aceste regiuni. (…) Părerile negative ale otomanilor despre Ţările Române sunt şi consecinţa unor figuri precum Vlad Ţepes, care i s-a împotrivit lui Mahomed Cuceritorul şi l-a şocat ucigând un număr mare de otomani”.

Dar turcii sau otomanii sunt acelaşi lucru? Ne lămureşte tot scriitorul Marc David Baer: „Nici vorbă! (..) De fapt, otomanii au creat un grup de oameni complet nou, în general provenind din ţinuturile creştine. Era, apropo, ceva contrar legilor islamice. În ţinuturile creştine supuse lor, luau ca un fel de impozit, a 40-a parte dintre băieţi. Duceau aceşti băieti la Istambul, unde erau circumcişi şi convertiţi. Erau băieţi de 8-12 ani, care primeau educaţie, învăţau araba, persana şi turca. Iar apoi erau evaluaţi. Otomanii foloseau frenologia*, pentru a prezice caracterul acestor băieţi, pentru a şti dacă erau buni sau răi. În funcţie de calităţile lor, băieţii ajungeau, apoi, fie în cadrul ienicerilor, trupe militare de elită, fie primeau slujbe imperiale în administraţie, devenind viziri. Făcând asta, otomanii au creat un grup nou de oameni. Care nu erau turci.”

Interesanta discuţie de la „Garantat 100%” ajunge şi la rolul lui Dimitrie Cantemir – scriitor, savant, autor al unei istorii a Imperiului Otoman, dar şi la alianţele cu creştinii, cucerirea Constantinopolului sau reliefarea faptului că otomanii se considerau continuatorii Romei.

„Sultanul otoman îşi revendica titlul de cezar. (..) Otomanii se considerau un imperiu afro-asiatico-european. Şi au jucat un rol major în istoria Europei şi a Orientului Mijlociu. Cartea mea urmăreşte aspectul european al problemei, pentru că mi se pare ca a fost cel mai ignorat”, subliniază scriitorul.

Cât despre relaţia Imperiului Otoman cu renaşterea europeană, Marc David Baer vine tot cu un punct de vedere ferm: „Otomanii se considerau prinţi renascentişti.” (..) “Sunt întrebat adesea de ce nu a existat renaştere în lumea musulmană. Renaşterea are la bază convingerea că există o cunoaştere pierdută, care a fost regăsită. Dar musulmanii nu au pierdut-o niciodată! Ei şi evreii au păstrat textele greceşti antice, le-au tradus în greacă şi ebraică şi le-au comentat şi extins. Mă refer la lucrări de ştiinţă, filosofie, arhitectură…”

*Frenologie - Teorie conform căreia există o corelație între caracterul și funcțiile intelectuale ale individului, pe de o parte, și conformația craniului, pe de altă parte.