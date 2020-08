Peste 3000 de spectatori în sala virtuală a Concursului Enescu la deschidere

Concursul Enescu a deschis prima etapă a competiției, în cadrul Secțiunii de Violoncel, cu 54 de mini-recitaluri de susținute de violonceliști publicate pe www.festivalenescu.ro și supuse analizei juriului.

Etapa de violoncel se va derula până pe 3 septembrie, dată până la care publicul are acces la înregistrări pe site, iar juriul va evalua performanțele concurenților. Rezultatele vor fi anunțate pe 4 septembrie, la ora 20.00, pe www.festivalenescu.ro. Doar 12 concurenți din cei 54 vor trece în a doua etapă. Cel mai tânăr concurent are 14 ani, iar cel mai în vârstă – 31.

Pentru a crea o legătură între muzicieni și spectatori, platforma asigură trei butoane cu ajutorul cărora spectatorii pot să aplaude virtual, alegându-și intensitatea și forma reacției. De asemenea, spectatorii pot să scrie mesaje tinerilor muzicieni, pentru a-i încuraja. Reacția publicului la aceste mini-recitaluri va fi transmisă concurenților și juriilor și va fi dată publicității. Iubitorii muzicii pot să și distribuie clipurile preferate pe propriile lor conturi de socializare.

Concursul Internațional George Enescu a început ediția din 2020 cu un public record pentru transmisiunile online ale competiției de până acum: 3.027 de spectatori au fost pe site-ul www.festivalenescu.ro, în timpul concertului de deschidere de sâmbătă, 29 august. La această audiență se adaugă și iubitorii muzicii care au urmărit transmisiunile în direct de pe canalele TVR, de la Radio România Muzical și pe alte platforme. Spre comparație, în Ateneu, ar fi putut avea acces în jur de 700 de spectatori, iar în 2018 au fost 1.656 spectatori online la Gala de deschidere.

Cu toate acestea, lipsa publicului din sală a fost o prezență în sine la acest concert unic pentru Concursul Enescu, după cum arată compozitorul Dan Dediu, al cărui triplu concert, Brahmsodia, a fost interpretat în primă audiție mondială în cadrul concertului de deschidere:

„Mi s-a făcut pielea de găină la finalul fiecărei piese din program. Validarea imediată a actului interpretativ pe care o dă ropotul de aplauze e ceva ce nu poate fi înlocuit de nimic. Nu e vorba ca nu e public in sală. Publicul a fost peste tot și a urmărit concertul in cele mai mici amănunte. Mă uitam la figurile transfigurate ale colegilor mei muzicieni din orchestră, atunci când nu cântau, ci ii urmăreau pe soliști. Erau acolo, trup și suflet cu ei. Mobilizarea aceasta a orchestrei, a dirijorului și a soliștilor a fost exemplară, și m-a impresionat. Dar cel mai mult m-a impresionat această formă de eroism prin care au asumat, după atâta muncă și efort, tăcerea sălii ca încununare a actului artistic. Momentul în care muzicienii se înclină în fața sălii goale are ceva din smerenia călugărilor din pustiu, care ating cele mai adânci experiențe și performanțe spirituale fără să bată toba, ci cresc și sporesc duhovnicește înlăuntrul propriului lor sine. Cineva spunea ca în epoca noastră eroismul a murit. Concertul de ieri a demonstrat că resursele noastre de eroism sunt intacte. A fost un act in care muzica a arătat ce este într-adevăr pentru viață: o luptă pentru demnitate, prietenie și comuniune. Cât despre piesa mea, cred ca a fost cântată cu mare dăruire, muzicalitate și tensiune estetică de către toți participanții. Sunt fericit și le mulțumesc!”, a declarat Dan Dediu.

Triplul Concert compus de Dan Dediu special pentru Concursul Enescu a fost interpretat de trei laureați din edițiile precendente: Gyehee Kim (vioară, 2016), Valentin Răduțiu (violoncel, 2011) și Victoria Vassilenko (pian, 2016) acompaniați de Orchestra Filarmonicii George Enescu, dirijată de Josep Caballé Domenech. O altă premieră din programul de deschidere a fost Concertul pentru clarinet şi orchestră de Alexandru Ştefan Murariu - lucrare distinsă cu premiul I al Concursului Enescu din 2018.

Concertul de deschidere urmează să fie urcat și pe contul de Youtube al Festivalului Enescu, iar în următoarele 30 de zile poate fi văzut și pe platforma Raiffeisen Art Proiect #StagiuneVirtuală.

Accesul la tot conținutul online al Concursului din această perioadă este gratuit. Programul complet este disponibil pe site-ul dedicat competiției AICI. Catalogul Concursului poate fi consultat AICI.

Concursul funcționează ca o platformă internațională de lansare pentru viitorii muzicieni de marcă ai lumii și de promovare a compozițiilor lui George Enescu în rândul noii generații de artiști din toată lumea, fiind astfel o completare firească a Festivalului George Enescu, cel mai important eveniment cultural internațional organizat de România.

