Peste 1.000 de vizitatori la EXPO TVR60

Codul portocaliu anunţat pentru Bucureşti nu i-a împiedicat pe curioşi să vină la Televiziunea Română, să viziteze EXPO TVR60. Azi, 6 ianuarie, peste 100 de vizitatori ne-au călcat pragul, iar de la deschidere până acum, peste 1.000.

Codul portocaliu anunţat pentru Bucureşti nu i-a împiedicat pe curioşi să vină la Televiziunea Română, să viziteze EXPO TVR60. Ba, printre vizitatorii de astăzi, 6 ianuarie, au fost şi cinci studente la Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice venite din Braşov şi care, la final, se grăbeau să prindă trenul înapoi spre casă.

„Ne bucurăm că suntem aici, că am ajuns să vedem expoziţia aceasta. Este foarte interesantă. Ne-au plăcut foarte mult partea interactivă - studioul de lumini, studioul virtual şi faptul că am putut proba elemente de recuzită. Sperăm să ajungem să vizităm şi studiourile unde se fac emisiuni”, au mărturisit ele înainte de porni spre Gara de Nord.

EXPO TVR60 atrage public de toate vârstele şi din toate colţurile ţării. Unii vin atraşi de ideea de a vedea aparatură TV veche, alţii de istoria televiziunii în România, alţii de studioul virtual, de faptul că pot apărea la televizor, alţii pentru a rememora momentele din copilărie şi adolescenţă, alţii pentru a vedea filme din Arhiva TVR la cinematograful amenajat special.

„Noi am mai fost aici, când eram mai mici, la „Club Anda” şi „Feriţi-vă de măgăruş”, pentru că eram la Palatul Copiilor. Acum, am venit să revedem clădirea, iar în expoziţie am văzut şi echipament de pe vremea mea. J Ne-am bucurat să vedem camere de filmat vechi, masa de montaj care e chiar o masă, toate aceste lucruri care ţin de istorie”, a mărturisit unul dintre tinerii vizitatori. „Ideea de cinema este un element expoziţional important. De asta ducem lipsă, să accesăm nişte lucruri care poate se transmit la TV mai rar sau nu le vedem noi, cum sunt imginile din Arhivă. Chiar mă întrebam pe când un DVD cu Arhiva TVR. Poate cinematograful va rămâne deschis şi după închiderea expoziţiei, că public sigur aveţi”, a continuat el. La finalul turului EXPO, o parte dintre vizitatori a rămas la cinematograful amenajat în incintă pentru a viziona spectacolul de teatru TV „Visul unei nopţi de iarnă”, cu Florin Piersic şi Rodica Mandache.

După periplul prin anii ‘70, ‘80, ‘90, 2000, chiar înainte de finalul circuitului, într-o zonă mult gustată de public – studioul virtual, trei tineri - o fată şi doi băieţi, ca în multe triouri celebre precum Anda Călugăreanu, Florian Pittiş, Dan Tufaru ori Marius Olimpia şi Mihai - se grăbeau să plece.

- Dar urmează o parte foarte interesantă, cum o să plecaţi chiar acum?

- Mai venim altă dată, acum trebuie să plecăm, am venit în pauza de masă de la serviciu şi suntem deja în întârziere, a venit răspunsul!

Cam aşa au arătat vizitatorii de astăzi, cei care nu s-au speriat de codul portocaliu şi de ninsoarea abundentă din Bucureşti.

EXPO TVR60 a avut azi peste 100 de vizitatori, iar de la deschide până acum, peste 1.000. Pentru următoarea săptămână s-au înscris deja 800, iar cererile vin în continuare.

EXPO TVR60 poate fi vizitată de publicul larg, în grupuri organizate, până în data de 13 ianuarie, de luni până vineri, între orele 10.00-17.00. Accesul se va face în baza programărilor, la telefon 021.3199111 – sau online, la adresa de e-mail tvr60@tvr.ro.