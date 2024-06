Perfecţiune şi forţă! Campionii noştri la gimnastică şi haltere au un „Vis la Paris”. Îl aflăm la TVR 1

Andrei Muntean, primul gimnast român calificat la Paris 2024, Loredana Toma, multiplă campioană şi mondială la haltere, Mihaela Cambei, desemnată cea mai bună halterofilă din Europa în 2023, le povestesc Anei-Maria Brânză şi lui Costin Deşliu despre visul lor la Paris. Şi Alexandru Pădure, preşedintele FR Haltere, e invitat la TVR 1 vineri, 14.06, ora 23.00.

La TVR 1 îi cunoaştem mai bine pe sportivii care vor reprezeta România la Jocurile Olimpice de la Paris şi aflăm care sunt aspiraţiile acestora înainte de competiţie. În noua ediţie „Vis la Paris”, difuzată de TVR 1 vineri, 28 iunie, de la ora 23.00, Ana-Maria Brânză şi Costin Deşliu îi aduc în faţa telespectatorilor pe multipremiatele haterofile Loredana Toma şi Mihaela Cambei şi pe gimnastul Andrei Muntean. Alexandru Pădure, preşedintele Federaţiei Române de Haltere ne va vorbi despre obiectivele federaţiei la Jocurile Olimpice din acest an.

În vârstă de 28 de ani, Loredana Toma are în palmares la Campionatele Mondiale trei medalii de aur (la total, smuls, aruncat) la Anaheim (SUA), în 2017, în limitele categoriei 63 kg, două medalii de aur (la total şi smuls) la Bogota (India), în 2022, la 71 kg. Loredana Toma s-a calificat la JO, după ce s-a clasat pe locul 4 în ierarhia mondială feminină de haltere, în limitele categoriei 71 kg. Este, de asemenea, halterofila cel mai bine clasată din Europa.

„Suntem nerăbdătoare să urcăm pe podium”, mărturiseşte Loredana Toma în discuţia cu Ana Maria Brânză şi Costin Deşliu. „N-am simţit o presiune în calificări deoarece am avut un concurs destul de bun. Pentru mine, presiunea abia acum începe. N-am simţit aceşti 2 ani de calificări ca fiind foarte grei”, mai admite ea.

„Cu siguranţă fiecare dintre noi are un obiectiv şi acela este să ne întoarcem cu o medalie acasă. Vrem să fim pe podium! Dar îmi place să vorbesc mai mult după ceea ce voi realiza acolo”, declară Mihaela Cambei la „Vis la Paris”, pe TVR 1. Triplă campioană europeană de seniori la haltere în 2023 şi 2024 şi medaliată cu argint şi bronz la smuls, la Mondialele din 2022, respectiv 2023, Mihaela Cambei este legitimată la CSM Oneşti şi se află la prima ei ediţie de Jocuri Olimpice.

„Obiectivul Federaţiei Române de Haltere este câştigarea unei medalii, fără să specific culoarea şi, personal, cred că determinarea fetelor ne va ajuta să realizam acest obiectiv”, punctează Alexandru Pădure, preşedintele Federaţiei Române de Haltere.

Andrei Muntean, primul gimnast român calificat la Paris 2024, vine şi el să ne împărtăşească visul său la Jocurile Olimpice. „La Rio mi-am dat seama cât de mult contează faptul că am reuşit să intru într-o finală olimpică şi tot ce mi-am propus a fost să fiu concentrat pe ceea ce am de făcut, să fiu relaxat. Acum, cu siguranţă voi avea aceeaşi mentalitate, dar puţin îmbunătăţită. Pentru Paris, am un exerciţiu foarte bun, pe care îl lucrez foarte bine, iar obiectivul este să prind o finală, iar în finală, nu se ştie niciodată...”, zâmbeşte gimnastul.

Andrei Muntean a început gimnastica la Sibiu, după care s-a transferat la Bistriţa, unde a fost selecţionat la lotul olimpic de juniori. În 2002, la Campionatele Europene pentru juniori de la Birmingham, a cucerit medalia de aur la paralele. În anul 2010, la prima ediţie a Jocurilor Olimpice de Tineret, care au avut loc la Singapore, a devenit primul campion olimpic de tineret la inele din istoria competiţiei.

În 2011, a fost selecţionat la lotul masculin de seniori. În 2016, a fost desemnat de Federaţia Română de Gimnastică să reprezinte România în competiţia masculină individuală de la Rio 2016, după ce echipa reprezentativă a ratat prezenţa la JO. In 2016, la Rio, Andrei Muntean s-a clasat pe locul 6, la proba de paralele.

De-a lungul a 12 săptămâni, în fiecare seară de vineri, la TVR 1 urmărim „Vis la Paris”, o emisiune cu şi despre sportivii noştri, cu detalii mai puţin cunoscute despre lotul României la Jocurile Olimpice.