Paula Seling: "Am fost mereu recunoscătoare lui Dumnezeu pentru ce mi-a dat"

Sâmbătă, 7 decembrie, de la ora 10:00, la "Mic dejun cu un campion" am stat de vorbă cu îndrăgita interpretă şi compozitoare Paula Seling.

Este deja o tradiţie, ca de sărbători, Daniela Zeca Buzura să o aibă invitată pe interpreta Paula Seling, care va susţine concerte de colinde şi va lansa cele mai recente melodii cuprinse în albume care i-au conturat o frumoasă imagine.

Solistă şi compozitoare, prezentator şi realizator de emisiuni radio – tv, membră în jurii ale unor competiţii muzicale, reprezentantul României la Concursul Eurovision 2010 (alături de Ovi) şi 2014, Paula Seling a cântat încă din şcoală, în corul de copii. A participat apoi la concursurile şcolare de profil fiind notată mereu cu foarte bine. Paula Seling a crescut în spiritul credinţei, insuflat de o familie care a ştiut cum să-i sădească dragostea de viaţă şi rostul lumii. De aici, din casa bunicilor, din Maramureşul natal, Paula Seling a crescut cu acel echilibru pe care numai aerul înalt şi rarefiat al naturii şi al încrederii într-o forţă superioară ţi le pot da.

Şi de aceea Paula Seling spune: "Am fost mereu recunoscătoare lui Dumnezeu pentru tot ce mi-a dat. Cred în puterea pe care ne-a dat-o de a fi fericiţi, optimişti, pozitivi în tot ceea ce facem. Încerc să fiu mereu aşa. O iau ca pe o datorie să fac şi eu tot ce pot. Dar, uneori tot am senzaţia că n-am făcut destul".

Deşi a terminat Şcoala Superioară de Jurnalism nu a profesat niciodată. În schimb, a studiat canto şi pian. Sesizându-i aptitudinile muzicale şi uşurinţa cu care cânta, încă de la şase ani părinţii au îndreptat-o spre profesoara Mariana Tilca de la ’’School of Performing Arts’’, următorul pas fiind cel de solistă a corului şcolar şi, la adolescenţă, alăturarea de Trupa ’’Enders’’. Meticuloasă şi ambiţioasă Paula Seling a participat regulat la tot felul de concerte şi concursuri: ’’Am învăţat foarte multe despre muzică prin participarea la concursuri naţionale de pian sau la nivel judeţean, la festivaluri şi concursuri de muzică corală. Succesul mi-a fost asigurat de aceste performanţe pe care le înregistram şi care mi-au dat siguranţă şi încredere în propriile forţe’’.

Aşa şi-a construit şi viaţa, şi cariera. Cu forţă, optimism, multă muncă, perseverenţă, har şi dar, n-a uitat o clipă de cei din jurul ei care o ocrotesc şi o iubesc necondiţionat. Dragostea şi muzica sunt cele mai frumoase daruri ale sale pe care le împarte şi cu cei apropiaţi şi cu marele public care îi întoarce înmiit bucuria de a fi împreună.

Acum, la mai mult de douăzeci de ani de la debut, Paula Seling este o certitudine a valorii, nu o sclipire goală de conţinut. Concertele ei încarcă îi cu energie pe cei care vin s-o asculte. Cu o prezenţă scenică atrăgătoare, o statură impunătoare şi o privire expresivă, frumoasă şi distinsă, cu o voce particulară, apariţia Paulei Seling impresioneză în fiecare clipă, indiferent de repertoriu. Din 1998 când apărea pe piaţă albumul ’’Only love’’, până la cel mai recent, ’’Steaua răsare’’ editat în 2018, Paula Seling a lansat zeci de melodii proprii (compoziţie şi versuri), a interpretat melodii compuse special pentru ea, a colindat cum numai ea ştie s-o facă, a lansat aproape douăzeci de albume (inclusiv cu muzică pentru Crăciun), single-uri, două top zece-hit-uri în Top 100 românesc, la fel, în top-urile internaţionale.

În 2002 căştigă tofeul Cerbul de Aur la Festivalul Internaţional de la Braşov. În acelaşi an mai primeşte trei distincţii: ’’Cea mai bună interpretare feminină’’ la Romanian Musical Industry Awards, ’’Cel mai bun clip muzical’’ la MTV Romanian Music Awards şi titlul ’’Femeia anului’’ acordat de revista ’’Avantaje’’. Din 2000 i se decernează diverse premii la Festivalul Fildorf. 2010 este unul dintre cei mai prolifici ani ai carierei: a fost selectată să reprezinte România la Concursul Eurovision (alături de Ovi) cu o compoziţie care i-a plasat pe locul 3 internaţional; apoi, ’’Cel mai bun album’’ şi ’’Cea mai bună piesă pop’’ la RRA Awards performanţă repetată şi în anul următor, în 2011, când obţine titlurile de ’’Artistul anului’’, ’’Cea mai bună interpretare feminină a anului’’ şi ’’Cea mai bună piesă pop’’ (’’Playing with Fire’’ – cu care a fost prezentă şi la Eurovision). Tot în 2011 obţine premiul ’’Tinere Talente’’ la Gala Femeilor de succes. 2014 îi aduce câştigarea Selecţiei Naţionale Eurovision şi plasarea pe locul 12 internaţional în finala acestui concurs.

Discografia sa include: 1998 ’’Only love’’/ ’’Colinde și cântece sfinte’’ (împreună cu Narcisa Suciu) / ’’Ştiu că exist’’; 1999 ’’De dragoste’’; 2001 ’’Mă voi întoarce’’ / Ştii ce înseamnă’’ / ’’Prima selecţie’’; 2002 ’’Album de Crăciun’’; 2003 ’’Fără sfârşit’’; 2006 ’’De sărbători’’; 2008 – repetoriul deceniului 1998 – 2008; 2009 ’’Culeg vise’’ / ’’Believe’’; 2010 ’’A mai trecut un an’’ / La umbra Crucii Tale’’; 2013 ’’One mile of Words’’ / ’’Pansament’’; 2015 ’’Poveşti de iarnă’’; 2018 ’’Steaua răsare’’ şi lista nu este nici pe de parte completă.

’’E minunat să ştii şi să simţi că cineva te iubeşte necontenit’’ spune Paula Seling care, alături de soţul său, Radu Bucura şi-a găsit dragostea şi respectul, echilibrul, energia şi armonia de cuplu.

’’Mă critică mereu, mă ajută mereu, este mereu alături de mine şi face tot ce poate pentru a-mi stimula creativitatea. Este extrem de atent la detalii şi simte nevoia să controleze tot ce ar putea să modifice rezultatul final al lucrurilor pe care le face sau la care participă. Este foarte sufletist deşi nu arată asta niciodată, pare de fier dar e şi sensibil” (Sursa: libertatea.ro, Enterteinment, Monden)

Împreună, Paula Seling şi Radu Bucura sunt un cuplu redutabil, care trăiesc unul pentru altul, împărţindu-şi programul zilnic, grijile, bucuriile, muzica, turneele. O stare de bine care se vede pe chipul şi în sufletul Paulei Seling şi care se transmite în versurile şi în cântecele sale atât de sensibile:

Am simțit pe cord deschis că iubirea-mi face rău

N-ai cumva un pansament să-l pun pe sufletul meu

Sau doar un medicament, ca să pot iubi din nou

Ai fi ca un pansament peste sufletul meu. (’’Pansament’’)

’’Ce m-a impresionat la Paula Seling a fost bună cuviinţa, curtoazia, firescul întâlnirii noastre. Invitaţia pe care i-am lansat-o şi-a găsit loc în programul ei aparent fără efort, deşi, când ne-am întâlnit am realizat cât de dificil i-a fost să ajungă la noi, într-o perioadă atât de plină a sfârşitului de an. Dar cuvântul dat s-a respectat întocmai. Alături de Radu, soţul său, a venit şi a făcut din prezenţa sa în studioul improvizat de la Café Verona, o sărbătoare pe care am prelungit-o apoi ascultându-i ultimul album de colinde. Merită să-l ascultaţi şi voi, prieteni, pentru că este o muzică cu adevărat divină. Şi, în egală măsură să-i fiţi alături în turneul naţional pe care-l susţine cu prilejul luminatelor Sărbători ale Crăciunului’’ – Ileana Ploscaru Panait – producător ’’Mic Dejun cu un Campion’’.

Fermecătoare şi senină, nici nu simţea că tocmai sosise dintr-un turneu din Germania şi nici că peste două zile are predare pentru facultate şi că o aşteaptă la sfârşitul săptămânii un lung turneu naţional. Tânără, talentată, ambiţioasă, susţinută cu dragoste şi cu atenţie de soţul ei, Paula Seling ne-a făcut cel mai frumos dar de Sf. Nicolae: a poposit pentru o oră la Grădina Verona unde, alături de Daniela Zeca Buzura ne-a împărtăşit câte ceva din ritmul cotidian al vieţii ei mereu în mişcare şi dintre secretele care-i asigură de atâţia ani succesul de public.

Sâmbăta, 7 decembrie, de la 10:00, la TVR 2 şi duminica, de la ora 9:00, la TVR 3.