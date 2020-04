Paul Surugiu-Fuego ne invită de Paște la spectacolul „Lumina Mea”

“Puterea muzicii este ea însăși o Lumină”, spune Paul Surugiu-Fuego. Duminică, 19 aprilie, la TVR2, bucurați-vă împreună cu noi! Spectacolul poate fi urmărit pe 20 aprilie la TVR Internațional și TVR MOLDOVA.

Sărbătorile atipice și triste pe care le vom trăi au nevoie de lumina bucuriei, de alinare, de muzică și sinceritate.

În perioada aceasta fără precedent, avem nevoie de motive să zâmbim.

De Paște, pe 19 aprilie de la ora 15:00, în exclusivitate la TVR 2, timp de trei ore, puteți trăi o sărbătoare a muzicii.

Este vorba despre concertul extraordinar pop-simfonic „LUMINA MEA”, susținut de Paul Surugiu-Fuego pe 7 martie 2020, pe scena Palatului Național din Chișinău.

Spectacolul, împărţit în trei părți, are ritm, sonorități înalte, piese cunoscute reinterpretate cu orchestrații noi, spectaculoase.

Repertoriul este variat, de la melodii îndrăgite ale artistului, în formă schimbată, până la mari șlagăre sau melodii ale Basarabiei, realizând din nou, prin cântec, unirea între cele două spații.

Pe scenă, alături de Paul Surugiu - Fuego se află peste 100 de artiști.

Artistul este acompaniat de Orchestra Națională Simfonică TELE-RADIO Moldova, dirijor maestrul Gheorghe Mustea, de Angry Band și de Capela Corală Moldova.

Concertul are mai mulți invitați speciali.

Astfel, ca o surpriză, Orchestra Fraților Advahov, în variantă completă, realizează mai multe momente unice, împreună cu Paul Surugiu-Fuego, printre care și o bătălie între muzica clasică și folclor, alături de Orchestra Națională Simfonică TELE-RADIO Moldova.

Minunata artistă NATALIA GORDIENKO cântă în duet cu Fuego, iar băieții de la BRIO SONORES, cu ale lor voci speciale, au pregătite mai multe surprize și melodii de colecție.

De asemenea, avem momente speciale cu maestrul EUGEN DOGA, unul dintre cei mai mari compozitori contemporani ai lumii, celebru pentru valsurile sale din patrimoniul UNESCO. ​

„Vreau ca ziua de Paște, de la ora 15.00, anul acesta, să ne prindă împreună, să vă aduc lumină în case, prin muzica mea, printr-un concert de suflet, un fel de vis împlinit! Spectacolul „LUMINA MEA” este cu adevărat o sărbătoare.

Imaginile sunt superbe, muzica la fel, orchestra și corul, orchestrațiile și repertoriul, divers, înalt, cu simțăminte înalte.

Show-ul de sunet, lumini, ecrane, toate la un loc vor face ca atmosfera să fie de neuitat, mai ales că eu m-am simțit perfect, în fața publicului basarabean.

Am realizat concertul pe 7 martie 2020, în ultimele zile înaintea decretării stării de urgență în ambele țări și am satisfacția că am putut construi un produs de calitate, pe forțe proprii, muncind enorm la el, încă din decembrie.

Nu știu dacă are sens să vorbesc eu la superlativ despre acest eveniment. Cert este că trebuie urmărit, pentru că e o producție puternică, o altfel de prezentare a mea, cu momente de referință și invitați speciali. Și cum vremurile sunt încă incerte, eu zic că merită să petrecem împreună, cu eleganță, bun-gust, descoperind că puterea muzicii este ea însăși o lumină a bunătății.

Am pentru voi cântece unul și unul, am surprize, duete, reîntregiri ale neamurilor, un spectacol pe care ar fi păcat să-l pierdeți!

Lumina viselor mele va străluci și cred că bucuriile vor fi la ele acasă, îndemnându-vă la liniște și optimism!

Vom trece împreună, cu bine, peste toate! Sunt sigur de asta!”

PAUL SURUGIU - FUEGO





Foto: Ana Maria Halalai

Producătorul emisiunii: Codruța Prunariu

Program de difuzare:

TVR2: duminică, ora 15:00; vineri, ora 22:00

TVR Internațional: luni, orele 00:30, 10:00 și 21:00 (ora României)

TVR MOLDOVA: luni, ora 10:00