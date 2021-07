Pariul vieţii, la TVR 2

Miercuri, 21 iulie, de la ora 20.10, TVR 2 vă propune să urmăriţi un film despre lupta unui tânăr pentru a-şi împlini visul.

Pariul vieţii (Wolves - SUA, 2016)

Regia: Bart Freundlich

Cu: Taylor John Smith, Michael Shannon, Carla Gugino

Dramă. Anthony este starul echipei de baschet a liceului său şi are şanse să primească o bursă la o universitate prestigioasă. Viitorul adolescentului ar suna foarte promiţător, dacă patima tatălui său pentru jocurile de noroc n-ar măcina liniştea întregii familii. Anthony trebuie să-şi adune întreg curajul pentru a ieşi de sub influenţa nefastă a părintelui şi a-şi lua viaţa în propriile mâini. Redactor: Adriana Vulpe

Regizorul Bart Freundlich este căsătorit cu actrița Julianne Moore cu care s-a întâlnit în 1996, pe platoul de filmare a producţiei „The Myth of Fingerprints”. Regizorul a povestit cum în timpul filmărilor, a văzut-o pe Julianne Moore stând afară, în bătaia rea a vântului rece, fără haină: "Am venit la ea și m-am aşezat cu spatele la vânt, să o protejez. Nu am vrut să-i fie rece dar nici nu am vrut să-mi pun brațul în jurul ei, să o iau în braţe sau să o sufoc, pentru că nu o cunoșteam atât de bine ... Doar că în acel moment ne-am conectat la un nivel nerostit, dincolo de cuvinte, unde Julianne știa că am văzut acea flacără în ea, că am înțeles-o și că am fost dispus să nu o sufoc, ci să o protejez”.

Cei doi s-au căsătorit pe 23 august 2003 iar acum au doi copii: un fiu, Caleb (născut în 1997) și o fiică, Liv Helen (născută în 2002). Julianne Moore a apărut în toate lungmetrajele lui Freundlich, cu excepția a trei filme: Catch That Kid (2004), The Rebound (2009) și filmul de faţă: Wolves (2016).