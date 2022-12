Parada artiștilor români se vede acum la TVR 3!

Carmen Târnoveanu îi prezintă pe oamenii talentați ai României, de peste tot din țară, în fiecare sâmbătă, de la 13.30, în emisiunea Dăruiește Românie!

Săptămâna aceasta îi vom aplauda pe Raluca Angel, Publika, Mihai Trăistariu, Mădălina și Alina Amon, Andra Oproiu și Bryana Holingher.

Cu puțin timp în urmă, singurul artist din România care a fost acceptat de echipa starului internațional Garou, să cânte alături de aceasta în concertul susținut la sala Palatului, a fost Raluca Angel. O informație în măsură să ne bucure și să ne onoreze pentru faptul că Raluca Angel revine cu bucurie, așa cum ea însăși a mărturisit, pe scena emisiunii noastre, Dăruiește Românie!





La prima întâlnire cu Garou, cu câteva ore înainte de concert, îmi bătea inima așa de tare încât abia puteam să o liniștesc... Am stat lângă Garou atunci când a oferit un interviu despre mine. A vorbit așa frumos despre mine la interviu! Apoi am plecat spre Sala Palatului unde, în culise, lângă un pian am repetat vreo 20 minute pentru duetul nostru. Cu atâta modestie și apreciere m-a înconjurat, încât m-a copleșit. Artiștii autentici, valoroși nu știu sa fie altfel decât așa...cu inima mare, mărturisește artista.

Publika, trupa de muzica pop rock, cu o recunoaștere pertinentă în rândul publicului, transmite de fiecare dată mesaje prin intermediul muzicii lor care ajung exact acolo unde își doresc membrii formației, adică la suflet.

Născută aproape instantaneu, dintr-o potrivire muzicală ieşită din comun şi o comunicare excepţională, formaţia PUBLIKA înseamnă artiști profesionişti cu o bogată experienţă de scenă, muncă de producţie şi de studio: Ionuț Ruscior, Costin Dănăilă, Alexandru Guta.

Pentru mine, muzica și arta sunt o eliberare conștientă a minții și sufletului. Muzica este o poartă spre un necunoscut pe care voi dori mereu să-l explorez. Mi-am dorit și am visat ca Publika să fie ascultată în UK și prezentată ca o formație pop-rock din România. Am crezut în asta și s-a întâmplat, povestește Ionuț Ruscior, solistul formației.

Mădălina Amon este cantautor de muzică folk. Este artistă, interpretă și compozitoare de muzică și versuri, profesor și coordonator muzical. Prin Generația Folk, artista promovează și desfășoară multe proiecte muzicale și artistice. A cântat prima dată alături de Cenaclul Totusi Iubirea, condus de Adrian Păunescu în 1991 și s-a alăturat Cenaclului Flacăra/Totuși Iubirea din 1992.

Aveam 12 ani când l-am văzut prima dată. A schimbat în mine conştiinţă, apoi chiar destin. L-am admirat şi am încercat să prind din înălţimea fiecărei clipe trăită alături de el. Ce sunt acum, în mare parte i se datorează lui Adrian Păunescu,mărturisește artista.

De asemenea, Mădălina Amon lansat de-a lungul carierei muzicale, mai multe albume de muzică folk, plus single-uri. La emisiunea Dăruiește Românie!, la TVR 3, vine însoțită de Alina Amon, fiica artistei.

Alina Amon cântă de mică folk și studiază chitara de la 12 ani. După ce a trăit o perioadă bună de timp în Anglia, acum, viata Alinei este împărțită între desen și muzică. Face compoziție de linie melodică și versuri. De asemenea, Alina este semifinalistă la Selecția Naționala 2022 pentru Eurovision România, cu piesa Without You. Inspirată de mama sa, Alina a debutat în Cenaclu Flacăra, condus de Adrian Păunescu. S-a întâmplat când Alina avea doar 10 ani. Și-a făcut remarcat talentul apoi la mai multe festivaluri și concursuri de muzică folk și muzică ușoară din România unde a câștigat premii pentru interpretare dar și pentru compoziție muzicală.

Dăruiește Românie! promovează tinerii artiști, astfel că, și în această săptămână, vom cunoaște două tinere talentate: Bryana Holingher și Andra Oproiu. Bryana este o voce remarcabilă care se impune în peisajul muzical, o voce care abordează cu ușurință genuri precum, pop, jazz, soul, gospel. De asemenea, tânăra Andra Oproiu impresonează prin palmaresul de trofee și premii internaționale obținute. A reprezentat cu cinste ţara în anul 2017 în Moscova şi Lituania. În Moscova a obţinut la Festivalul Internaţional "Succesul tău" locul I cu melodia din repertoriu internaţional şi locul III cu melodia în limba maternă. La sfârşitul anului 2018, a participat la Festivalul Internaţional “Angel Voice” din Belgrad, unde a obţinut trofeul “The Best Singer”, categoria “Musical”, şi la Festivalul Internaţional ”Singer Stage” din Malta. De asemenea, Andra Oproiu a intrat și în semifinala concursului Eurovision România 2022.

Unul dintre artiștii recunoscuți pentru implicarea și sustinerea tinerilor artiști, asa cum de altfel, va povesti și în ediția din această săptămână a emisiunii Dăruiește Românie!, este artistul Mihai Trăistariu.

Tinerii au nevoie de o scenă pentru a fi văzuți. Eu mă bucur să văd că asta se întâmplă aici, în emisiunea Dăruiește Românie!, menționează artistul.

Mihai Trăistariu este unul dintre artiștii consacrați cu o poveste de perseverență și talent, în măsură să inspire și să motiveze prin rezultatele obținute:

• A fost premiat de 6 ori consecutiv la Festivalul " Mamaia " - două premii I, două premii II și două premii III.

• A participat de 6 ori consecutiv la selecția națională pentru Eurovision, clasându-se de fiecare dată pe locurile fruntașe : 2, 3, 4, 3, 3, 1.

• A câștigat de 5 ori " Hitul anului " cu melodiile - "Banii și fetele", "La mare, la soare", "Banana", "Cât de frumoasă ești" și "Tornero".

• A câștigat de 3 ori premiul - Albumul anului - "Why", "Altceva" și "Tornero" .

• A obținut Dublul Disc de Aur - pentru vânzările albumelor "Tornero", "De Crăciun", "Lie, ciocârlie" și "Best Of"..

• A obținut până acum 2 discuri de platină ( pentru albumele "Valahia" și "Why") și 13 discuri de aur ("Valahia", "Why", "Pisicuța", "Te iubesc atât de mult", "2002", "Sha-la-la", "Altceva", "Tornero", "De Crăciun", "LOVE", "Lie, ciocârlie", " Best Of" și " Balade").

• Are în acest moment 43 de fancluburi în România și 11 fancluburi internaționale (Rusia, Suedia, Olanda, Danemarca, Belgia, Grecia, Malta, Croația, Polonia, Cipru, Republica Moldova). Peste 70.000 de fani sunt înscriși în fancluburile din România și peste 5.000 în cele internaționale.

• A câștigat 7 trofee la festivaluri internaționale în : Macedonia , Bielorusia , Letonia , Bosnia , Bulgaria , Serbia ,Georgia .

• A fost votat de cei 400.000 de fani Eurovision de pretutindeni drept Cea mai bună voce din istoria Eurovision-ului de până acum.

Pentru că TVR 3 este canalul Televiziunii Române cu cea mai vizibilă prezență în orașele țării, emisiunea Dăruiește Românie!, va căuta în toată țara și, chiar și dincolo de granițe, în străinătate, artiști care dăruiesc Românie, adică, fac cu pasiune ceea ce știu ei să facă cel mai bine, propria meserie și astfel, dau mai departe binele, dau mai departe bucuria de a fi. Astfel, la TVR 3, în fiecare sâmbătă, de la ora 13.30, veți decoperi, într-un format de divertisment, povești de reușită, de bucurie, de încăpățânare, povești care nu mai caută cuvinte, ci doar aplauzele dumneavoastră, aplauzele publicului”, spune Carmen Târnoveanu, moderatorul si realizatorul emisiunii.

Foto credit: Mihaela Petre

Moderator și realizator: Carmen Târnoveanu

Regizor tv: Manuela Apostol