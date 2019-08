Cerbul de Aur 2019: Brașovul este pregătit de începerea festivalului

Cu doar o zi înaintea debutului Festivalului Internaţional "Cerbul de Aur", organizatorii şi partenerii au oferit detalii despre cea de-a XIX-a ediţie.

La eveniment au participat Doina Gradea, Preşedinte-Director General al TVR, Alexandru Pugna, Secretar de Stat în cadrul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, George Scripcaru, Primarul Municipiului Brașov, Adrian Veştea, Preşedintele Consiliului Județean Brașov, prefectul Marian Rasaliu, Smaranda Vornicu Shalit, Director al Festivalului, precum şi reprezentanţi ai Jandarmeriei, I.J.P şi I.S.U Braşov.



La startul ediţiei 2019, Doina Gradea, PDG al TVR, a vorbit despre punctele de atracţie ale fiecărei seri, dar a dezvăluit şi planurile pentru următoarea perioadă. „Televiziunea Română revine anul acesta cu o ediţie spectaculoasă a Cerbului de Aur, construit sub sloganul . Echipa TVR a pregătit un program extraordinar, cu două seri de concurs, o seară de gală şi un spectacol folcloric. Mulţumim partenerilor noştri, locuitorilor Braşovului, autorităţilor locale, Ministerului Culturii şi Identitaţii Naţionale, care au înţeles că acest festival de ţinută - unic în această parte a Europei - trebuie să continue. În cursul lunilor următoare, vom face demersurile legale şi procedurile necesare pentru pregătirea următoarei ediţii”, a spus Doina Gradea.



Alexandru Pugna, Secretar de Stat în cadrul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale: „Suntem onoraţi să fim alături de Cerbul de Aur şi la cea de-a XIX-a ediţie, după ce anul trecut am avut un rol important în reluare acestui prestigios Festival, cel mai important concurs de gen din această zonă a Europei. Cerbul de Aur se înscrie printre cele mai importante evenimente culturale pe care Ministerul le sprijină, astfel că vom fi alături de acest eveniment şi anul viitor. E important să avem continuite în organizarea Cerbului de Aur.”



„Festivalul reprezintă o emoţie pentru Braşov şi pentru întreaga ţară, e un brand al oraşului nostru, care trebuie să continue”, a spus Prefectul Marian Rasaliu. „Mulţumim TVR, Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, precum şi autorităţilor locale care au făcut posibil ca acest festival să meargă mai departe. Suntem preocupaţi de siguranţa publicului, astfel că ne implicăm în organizarea lui şi cu forţe bine pregătite şi bine dimensionate – Poliţie, Jandarmerie, I.S.U.”, a mai spus prefectul Braşovului.



Adrian Ioan Veştea, Preşedintele CJ Braşov: „Mă bucur că Festivalul are loc pentru al doilea an consecutiv la Braşov, după reluarea acestuia. Județul Braşov a rămas şi în acest an cea mai importantă destinaţie turistică a României, dacă nu luăm în calcul Bucureştiul, iar Festivalul este un bun ambasador pentru obiectivele turistice și culturale pe care dorim să le punem în valoare.”



George Scripcaru, Primarul Braşovului: „Cerbul de Aur este un eveniment muzical de care România are nevoie, nu doar orașul nostru. Acest festival este strâns legat de Brașov și se identifică cu orașul de la poalele Tâmpei. Nimeni nu poate concepe Cerbul de Aur în altă parte, iar ca locație, cu toate simulările pe care le-am făcut, tot Piața Sfatului este cel mai bun loc pentru un astfel de festival internațional de muzică. Toate aceste aparente discuții negative create în jurul evenimentului nu cred că sunt adevărate, consider că toţi - oraşul şi locuitorii - avem de câştigat. Este o veste bună pentru noi faptul că TVR va demara încă din acest an demersurile pentru organizarea ediției din 2020 a Festivalului Internațional Cerbul de Aur, pentru că acest lucru va permite tuturor celor implicați să se pregătească pentru organizarea evenimentului”.



Ca o concluzie, participanţii la conferinţa de deschidere a Festivalului Cerbul de Aur au subliniat importanţa existenţei acestui eveniment pentru România şi au declarat că vor fi alături de TVR pentru organizarea ediţiei de anul următor.

***



Reguli de acces în Piaţa Sfatului din Braşov utile pentru spectatorii Cerbului de Aur 2019:

În fiecare zi de festival, accesul publicului se face începând cu ora 19.30, până la ora 20.45, evenimentul fiind televizat.

Pentru a facilita accesul în Piața Sfatului, organizatorii au amenajat 14 porți și 4 puncte de acces A, B1, B2 şi C: trei în Strada Mureșenilor și unul în Strada Apollonia Hirscher.

Astfel, spectatorii care au bilete pe rândurile de la 1 la 25 şi posesorii de abonamente şi bilete VIP sunt rugaţi să folosească intrarea A din Strada Mureșenilor - cea mai apropiată de scenă, publicul cu bilete pentru locurile plasate începând de la rândul 26 având la dispoziție celelalte trei intrări (B1, B2 şi C).

Accesul spre locurile din tribună se face pe scările aflate în spatele şi în partea laterală a tribunei.

***



Festivalul Cerbul de Aur 2019 va fi o ediţie completă, pentru toate gusturile, cu ritm dar şi romantică! Pe scena din Piaţa Sfatului vor urca Ronan Keating, Emeli Sandé, Ştefan Bănică, Irina Rimes, Corina Chiriac.



Pentru concurenţii din acest an, echipa TVR a pregătit un format cu două zile de concurs, o Gală de premiere şi evenimente adiacente.

Cei 12 artişti din concurs vor performa în prima şi a doua zi a Festivalului, joi şi vineri, 22 şi 23 august, pentru ca sâmbătă să aflăm câştigătorii premiilor în valoare totală de 55 de mii de euro.



Festivalul se va încheia cu un spectacol folcloric care va reuni muzica populară tradiţională românească şi prelucrări de actualitate ale acestui gen muzical.



Festivalul Cerbul de Aur va fi transmis în direct şi în exclusivitate, în perioada 22-25 august, pe TVR 1, TVR HD, TVR Internaţional, TVR Moldova şi platforma TVR+, de la ora 21.00.



Pentru cele patru zile ale evenimentului, organizatorii au pus la dispoziţie mai multe categorii de bilete, cu preţuri începând de la 70 de lei. Acestea sunt disponibile pe Eventim.ro, UPC.ro şi în reţeaua magazinelor partenere: Vodafone, Telekom, Carrefour, benzinăriile OMV, librăriile Cărtureşti, Diverta şi Humanitas. De asemenea, biletele se pot cumpăra şi de la casele de bilete Eventim din Cluj - în cadrul Iulius Mall şi din Bucureşti – în cadrul Cinema PRO. Biletele pot fi achiziţionate cu opţiunea de livrare prin curier, ridicare de la casa de bilete, print-at-home (in format pdf) sau în format e-ticket (bilet direct pe telefonul mobil) cu cost zero.

***

Eveniment organizat în parteneriat cu Primăria şi Consiliul Local Braşov şi Consiliul Judeţean Braşov, proiect cultural finanţat de Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, copoducător TVR Moldova, coproducător artistic Radio România.



Eveniment sponsorizat de: Estico, Farmec, Ciucaş, Sergiana, Cotnari