Oraşul Dubrovnik, erou principal al reconstituirii propriului trecut

Din 30 septembrie, călătorim în timp şi descoperim unul dintre fenomenele istoriei: Republica Dubrovnik. Seria documentară în 6 episoade „Dubrovnik” se difuzează miercuri şi joi, ora 23.00, în premieră la TVR 1.

În documentarul pe care TVR 1 îl difuzează, acest oraş-bijuterie croat, cunoscut în întreaga lume pentru priveliştile sale cinematografice, devine eroul principal al reconstituirii propriului său trecut.

Noua serie documentară - Dubrovnik (The Republic, a History of Dubrovnik, Croaţia, 2018) - produsă de Televiziunea publică din Croaţia ne poartă în trecut prin istoria unuia dintre cele mai interesante fenomene ale istoriei Croaţiei şi ale istoriei mondiale: Republica Dubrovnik. Acest minunat oraş croat este cunoscut în intreaga lume pentru priveliştile sale cinematografice, dar cât de multe ştim oare despre istoria sa bogată? Surprins în atâtea şi atâtea producţii de cinema sau de televiziune, Dubrovnick a fost întotdeauna un punct de maximă atracţie. Dar seria de televiziune Dubrovnik prezintă publicului acest oraş din cu totul altă perspectivă: Dubrovnikul devine tema seriei şi, de asemenea, personajul principal.

Aproape o sută de oameni au lucrat pentru realizarea seriei. Au fost cusute sute de costume speciale, alte sute de settings (interioare şi exterioare necesare filmărilor) au fost imaginate şi construite în realitate sau doar virtual cu ajutorul tehnologiei computerizate avansate. Bătălii antice au fost repuse în scenă. Şi totul cu scopul de a oferi privitorilor o experienţă artistică şi educaţională valoroasă, pentru a afla şi învăţa, în cel mai prietenos mod cu putinţă, despre istoria acestei bijuterii a croaţilor şi a istoriei lumii. Istorici proeminenţi au participat la realizarea seriei: istoricul britanic Dr. Robin Harris, autorul excelentei istorii a Dubrovnikului, David Abulafia (Gonville and Caius College, University of Cambridge), Kate Fleet (University of Cambridge), Maria Fusaro (University of Exeter), Dr Stephen Bowd (Old College, University of Edinburgh) şi mulţi alţii.

Ep. 1: Mic printre cei mari

Ep. 2: Viaţa în cetate

Ep. 3: Diplomaţia la înalt nivel

Ep. 4: Melancolicul

Ep. 5: Sistemul

Ep. 6: Moştenirea

Documentarul Dubrovnik (The Republic, a History of Dubrovnik, Croaţia, 2018), scenariul şi regia: Božidar Domagoj Burić, se vede la TVR 1 miercuri şi joi, ora 21.00.