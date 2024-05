„Ora Regelui”, la TVR 1: Vizita familiei regale la Ministerul Apărării Naţionale

Imaginea și povestea Reginei Maria a României au ajuns în fermecătorul castel din Marsilia Château de la Buzine. Întâlnirea Majestăţii Sale Margareta și a Principelui Radu cu ministrul Apărării Naționale, Angel Tîlvăr. Acestea şi alte subiecte – sâmbătă, 18 mai, de la 14.30, în noua ediţie „Ora Regelui” de la TVR 1.

Imaginea și povestea Reginei Maria a României au ajuns în fermecătorul castel din Marsilia Château de la Buzine – Maison des cinématographies de la Méditerranée. Situat în inima Parcului Celor Șapte Coline, monumentul istoric ce datează din anul 1856 combină tradiția și modernitatea, trecutul și viitorul, cultura și natura.

Deseori, castelul devenit „oraș al cinematografiei” este cadrul celor mai importante manifestări artistice din regiune.

Consulatul General al României la Marsilia, al doilea oraș ca mărime din Franța, a fost gazda unui eveniment în care personalitatea impunătoare a Reginei Maria a României a fost prezentată publicului francez. Momentul a fost dedicat totodată legăturilor culturale francofone și contribuției Reginei Maria la istoria comună a țărilor europene.

Evenimentul a fost onorat și de prezența artistului româno-francez Paul Anastasiu, care și-a expus operele, inclusiv un portret al Reginei Maria, realizat special pentru această ocazie. De mult timp plecat din țară, Paul Anastasiu a servit Legiunea Străină 15 ani, apoi, întors la chemarea sa artistică, a devenit, în anul 2005, pictor oficial al Armatei franceze.

România a dobândit statutul de aliat în coaliția nord-atlantică, în 2004. Ceremonia arborării drapelului de stat la Cartierul general al NATO și reuniunea miniştrilor de externe aliaţi au avut loc în 2 aprilie 2004, la Bruxelles, marcând simbolic aderarea ţării noastre la Alianţă. Drumul parcurs până la depunerea instrumentului de aderare la Tratatul Atlanticului de Nord fusese dificil, țara făcând eforturi diplomatice pe toate fronturile. Participarea Regelui Mihai și a Familiei Regale a reprezentat contribuția decisivă la acceptarea României de către toți membrii alianței, dar și dovada unei țări în plină schimbare.

De-a lungul celor 20 de ani de apartenenţă la Alianţa Nord-Atlantică, România s-a implicat activ în operaţiile şi misiunile NATO, iar în prezent, ia parte la consolidarea apărării Flancului Estic. Alianța Nord-Atlantică a împlinit, pe 4 aprilie, 75 de ani de la fondarea sa.

La întâlnirea cu ministrul Apărării Naționale, Angel Tîlvăr, Majestatea Sa Margareta și Principele Radu le-au vorbit celor prezenți despre modul în care Familia Regală, pe parcursul celor aproape trei decenii, din martie 1997 până astăzi, a conlucrat cu 16 guvernări românești succesive pentru a aprofunda, în societatea românească și în mediul transatlantic, înțelegerea aportului României la NATO și la Uniunea Europeană.

„Suntem mândri de ce am putut să realizăm pentru ţara noastră, un efort comun al Familiei Regale şi Guvernului României şi Armatei şi slavă Domnului că suntem în NATO. Revenim de la Bruxelles, unde am vizitat sediul principal al NATO şi atât de mândră am fost că România este considerată o ţară serioasă, puternică, curajoasă şi că nu ne-a fost teamă să ne schimbăm în bine în aceşti ani”, a spus Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei.

Principele Nicolae, al doilea fiu al Regelui Ferdinand și al Reginei Maria, s-a întors acasă definitiv, odihnindu-se pe vecie, alături de Familia Sa, la Catedrala Regală de la Curtea de Argeș.

Profesorul Adrian Niculescu evocă personalitatea și activitatea din exil a Principelui Regent al României. Nicolae a părăsit țara, plecând în Spania și în Elveția. După instaurarea regimului comunist în România, principele a sprijinit organizaţii ale exilului românesc. Spre sfârşitul vieţii, a început să-şi scrie memoriile, dar nu a apucat să finalizeze decât o mică parte din vastul plan pe care şi-l făcuse.

Doctor în istorie, profesorul Adrian Niculescu a fost refugiat politic în Franța unde și-a consolidat studiile și apoi a ținut prelegeri pe teme de istorie contemporană, la Universitatea ”Paul Valéry” – Montpellier, dar și la alte universități din Trieste, Udine, Bologna, Padova și de la București. Inițiator și vicepreședinte (2003-2005) al Institutului Național pentru Memoria Exilului Românesc, este autorul unor volume, studii și traduceri, dar este activ și în mass-media din Italia, Franța și Elveția, apoi, după 1989, și din țară, contribuind la studierea exilului românesc, o realitate cunoscută și prin experiența directă a militantului.

„Ora Regelui” se vede la TVR 1 – sâmbătă, 18 mai 2024, ora 14.30, la TVR Internațional – sâmbătă, 18 mai 2024, ora 16.00, iar la TVR Moldova – joi, 23 mai 2023, ora 16.00.

