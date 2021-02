Omaga! Benny Cristo din Republica Cehă dezvăluie piesa pentru Eurovision 2021

Dacă știm ceva despre Benny Cristo, este că el menține lucrurile relaxate și face muzică în condițiile sale.

Deci, este mai mult decât potrivit ca numele melodiei sale Eurovision 2021 să fie „omaga” - o interpretare distractivă a expresiei universale ”Oh my God”.

O piesa de dans, melodia este puternică și însorită - la fel ca și artistul însuși. Și, cu siguranță, o mare parte din poloneza sa se reduce la talentul remarcabilului producător Filip Vlček, care a colaborat cu Benny.

„Spui că ești încă prea supărat pe lucrurile pe care le-am făcut, dar nu știu ce am făcut, da-baaayy”, cântă el. „Nu există Apocalipsă atâta timp cât ești aici pe buzele mele”. Benny sugerează că este gata să se reunească emoțional și fizic: „De ce nu vii și îl ai, de ce nu mă lași să-l am?”

În timp ce piesa este în mare parte în limba engleză, pentru aproximativ un minut și cincisprezece secunde trece la cehă. Această tranziție este lină și curge.

Benny - mai bine cunoscut fanilor săi cehi sub numele de Ben Cristovao - a distribuit un videoclip atrăgător pentru piesa sa de la Eurovision. El se transformă aici într-o serie de eroi ale unora dintre filmele și emisiunile sale TV preferate, inclusiv Grease, Simpson și Dirty Dancing.

Regizorul Jan Strach a descris cum a fost să filmezi în condiții de îngheț

„A fost o provocare să ne referim la astfel de filme clasice precum Pulp Fiction, Forrest Gump și The Shining în videoclipul muzical”, a spus el într-un comunicat. „Ne-am învârtit, și Benny, prin spectacolul său de actorie, a adăugat doar cantitatea potrivită de fler și exagerare plină de umor.”

„Multe locații în care am filmat au devenit destul de complicate din cauza vremii nefavorabile. Din păcate, am ales neintenționat cel mai plin de zăpadă și cel mai rece week-end al anului. Nu am putut filma scena clasică în care Forrest stă pe o bancă afară, așa că a trebuit să folosim un ecran verde pentru mai multe scene și să terminăm totul în post-producție. "

Benny este, pe bună dreptate, mândru de munca lor

„Am filmat o mulțime de scene grozave. Am fost sigur că, chiar dacă ar fi să folosim doar o zecime dintre ele, rezultatul ar fi grozav și într-adevăr este. Honza a venit cu o idee grozavă și a reușit să o implementeze foarte bine. ”

Montarea Eurovision 2021 a lui Benny Cristo

Odată cu anunțul, șeful delegației cehe, Kryštof Šámal, a confirmat că Marvin Dietmann va supraveghea spectacolul. Marvin a realizat faimosul spectacol câștigător al Conchitei Wurst la Eurovision - și lucrează și cu Austria, Cipru și Spania anul acesta.

„Cred că EBU va putea în cele din urmă să organizeze Concursul Eurovision în cel mai accesibil mod posibil, astfel încât Benny și publicul să se poată bucura la maximum de cântecul de dans„ omaga ”,” spune Kryštof. „Adică live din Rotterdam și în formă completă.”

„Pregătim un concept vizual original, în care Benny va fi însoțit de doi dansatori de sex feminin și doi bărbați. Este interesant că postul de regizor va fi ocupat anul acesta de Marvin Dietmann, un profesionist experimentat din Austria, care are o vastă experiență în acest domeniu. ”