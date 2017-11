Oliver Anghel a câştigat 20.400 lei şi un autoturism la „Câştigă România!”

Oliver Anghel, profesorul care a ţinut cu sufletul la gură fanii „Câştigă România!” timp de zece ediţii consecutive, a părăsit aseară învingător cel de-al doilea sezon al concursului de cultură generală de la TVR 2.

Cu un premiu de 20.400 de lei şi la volanul unui autoturism românesc, Oliver Anghel spune că încă nu-i vine să creadă că visul său s-a împlinit. „Când Virgil Ianţu ne-a spus că marele premiu „Câştigă România!” va fi o maşină, n-am crezut că este posibil. Mi-am zis că spune aşa, doar ca să ne ambiţioneze şi să câştigăm 10 ediţii”, a povestit Oliver Anghel.

Luni, 13 noiembrie, telespectatorii „Câştigă România!” au urmărit o ediţie de mare tensiune. Profesorul de română a avut de înfruntat ultimii doi adversari pentru a câştiga concursul şi un autoturism. Judeţ cu judeţ, Oliver s-a apropiat de întrebarea finală, ce-i putea aduce victoria sau eşecul: „Actor cunoscut în perioada interbelică şi interpretările lui pline de haz”. Copleşit de emoţie, Oliver Anghel a exclamat „Am câştigat!”, apoi a pronunţat numele celebrului actor: „Este Constantin Tănase!”. A fost cel de-al 204-lea răspuns corect dat de el, valoros cât o maşină.

Încărcătura deosebită a acestor momente de final a fost dovedită şi de audienţa TVR 2. Finalul ediţiei de luni a înregistrat cel mai înalt vârf de audienţă din întreg sezonul II al emisiunii. Astfel, în minutul 20.50, aproape o jumătate de milion de români aşteptau deznodământul competiţiei, urmărind cu sufletul la gură cum Oliver Anghel câştiga la autoturismul pus în joc.

„Sunt foarte onorat să cunosc un asemena om. Oliver Anghel a fost un concurent cu totul deosebit, pentru că a trăit fenomenul „Câştigă România!” cu tot sufletul. S-a implicat în competiţie şi nu doar că a dat răspunsuri pentru el, ci ştia şi răspunsurile celorlalţi concurenţi. M-am şi jucat cu el. Ai o meserie frumoasă, Oliver”, a spus Virgil Ianţu.

Oliver Anghel este profesor la şcoala Nicolae Simonide din Piteşti. Succesul în concursul de cultură generală de la TVR 2 i-a făcut pe elevii săi să-şi dorească să afle mai multe despre ţara în care trăiesc. „Am aflat de la mai mulţi colegi că sunt mai interesaţi de geografia României, sunt mai activi la clasă, pun întrebări. Este un câştig şi mă bucur că văd în mine un model. Acum descoperă că prin învăţătură poţi să câştigi şi bani, nu doar cunoştinţe. Mereu le spun la şcoală că învăţătura este singura comoară pe care nu ţi-o ia nimeni. Averile se câştigă, dar se şi pierd. Învăţătura nu ţi-o ia nimeni”, a spus Oliver Anghel.

Participarea la „Câştigă România!” a fost o adevărată provocare. ..În urmă cu şase luni, am venit la preselecţiile din Bucureşti împreună cu un prieten şi am avut accident de maşină la Piaţa Victoriei. Am ajuns la poliţie, în loc să ajungem la televiziune. Maşina am adus-o pe platformă în Piteşti, iar eu nu am mai ajuns la preselecţii. M-am bucurat când în toamnă s-a organizat caravana „Câştigă România!” şi am venit la Craiova. Îmi doream foarte mult să concurez. Nu pierdusem nicio ediţie din primul sezon şi ştiam răspunsul la toate întrebările. Când am primit răspunsul că sunt în emisiune, pur şi simplu am strigat de bucurie în telefon. Mă bucur că am câştigat marele premiu şi, aşa cum i-am spus şi lui Virgil Ianţu, voi pleca într-o excursie prin toatele judeţele prin care am trecut pe hartă”, a adăugat el.

Autoturismul a fost oferit de Aqua Carpatica, reprezentată de Jean Valvis, iar Virgil Ianţu aşteaptă noi concurenţi valoroşi care vor lupta pentru următoarea maşină pusă în joc la „Câştigă România!”.