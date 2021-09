Oksana Hakman: „Voi fi mereu cu România în suflet!”

Interviul este realizat în cadrul campaniei „Cu România în suflet”.

Oksana Hakman s-a născut în Raionul Storojineț, din Ucriana, aproape de granița cu România. Când era mică visa să devină dirijoarea unui cor. Viața a avut alte planuri cu ea și abia în Italia, la Tortona i s-a îndeplinit acest vis. După o viață plină de lacrimi împletite cu bucurii.

„M-am născut în satul Ciudei, din raionul Storojineț, Regiunea Cernăuți, în Bucovina de Nord, aflată în Ucraina. La origine satul meu a fost românesc, dar a devenit multietnic, în urma asupririi ruse, așa că acum suntem peste 15 etnii…” ne mărturisește Oksana.

„După ce Ucraina a devenit independentă, în 1994, originea noastră românească a căpătat un nou suflu, pentru că în sfârșit puteam și noi să grăim românește!”

Oksana Hakman a mers la școala din sat, cu predare în limba română, dar cu grafie chirilică. Grafia latină a fost permisă abia în 1989.

„Istoria adevărată a neamului nostru ROMÂNESC ne-a fost mult timp ascunsă, dar bunicii, părinții și dascălii noștri au știu să țină aprinsă flacără iubirii pentru neamul nostru românesc. Și ne-au transmis și nouă această dragoste ca pe darul cel mai de preț. Bunicii ne povesteau la lumina lămpii prin cate au trecut ca sa-și păstreze identitatea.”

Poveștile bunicilor au determinat-o pe Oksana Hakman să plece, la doar 15 ani în România și să urmeze cursurile Liceului Teologic înființat la Mănăstirea Agapia.

„Am pornit cu visul de a deveni dirijor de cor. În 1995 am terminat cursurile la Liceul Teologic de la Mănăstirea Agapia și m-am întors în satul meu natal, la Ciudei. Visul meu de a deveni dirijoare de cor a fost abandonat însă după ce m-am căsătorit, și m-am dedicate trup și suflet creșterii celor trei copii minunați cu care m-a binecuvântat Dumnezeu.”

Dar viața avea alte planuri pentru Oksana Hakman. În 2001 a plecat în Italia.

„Am ajuns în orașul Tortona, provincia Alessandria, Regiunea Piemonte. O lume complet nouă, în care mă simțeam pierdută, dar asta nu m-a făcut să uit de motivul pentru care am ales să prec din satul meu natal: venisem aici în Italia pentru un trai mai bun și trebuia să fac tot ce-mi stătea în putință să ajung acolo unde mi-am propus. În ciuda tuturor greutăților și a piedicilor care apăreau. Așa că m-am adaptat noii vieți, am urmat cursuri de asistent social, în timp ce lucram ca îngrijorare pentru bătrâni. După câțiva ani, am început munca de patiser cofetar într-un bar pe care azi am ajuns să-l gestioneze eu împreună cu copiii mei, pe care am fost nevoită să-i cresc singură”, ni se destăinuie Oksana.

Viața nu a fost deloc ușoară pentru ea, dar a știut mereu să o ia de la capăt și să nu se lase învinsă de nimeni și de nimic. Dar în tot acest timp, nu uitat de satul natal și de neamul ei românesc.

„Am rămas mereu cu plaiul natal în suflet, cu portul și cu jocul. Am adus aici la Tortona colindul românesc, înfiițând grupul de colinde Colindița. Astfel am reușit, într-un fel, să-mi îndeplinesc primul meu vis de a fi dirijor de cor! Alături de mine pe acest drum au fost și sunt alți români minunați din acest oraș care ne-am strâns în Asociația de artă, cultură și tradiții românești - Dor de Plai care ne permine să trasmitem mai departe și să facem cunoscute datinile și obiceiurile din străbunii.

Astăzi, pot să spun, cu mâna pe inimă, că sunt mulțumită de tot ce am realizat în viața mea de până acum. Am rămas și voi fi mereu cu România în suflet, oriunde viața mă va purta!” a încheiat mesajul emoționat Oksana Hakman din Tortona, Italia, născută în Bucovina de Nord.

***

Interviu realizat de Aura Dobre – producător TVR Internațional