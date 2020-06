„Șoferul doamnei Daisy”, elogiul prieteniei într-un film american de Oscar

Pe 4 iulie, urmăriți o capodoperă cinematografică - „ Șoferul doamnei Daisy”, după piesa lui Alfred Uhry, de la ora 20:10, la TVR2 și pe TVR+.

Alfred Uhry este autorul primului text dramatic laureat cu premiile Pulitzer, Tony și Oscar. Piesa de succes se intitulează „Driving Miss Daisy” și a fost ecranizată în 1989 de Bruce Beresford. Spectacolul s-a jucat pe Broadway abia după 20 de ani.

În 2010, Alfred Uhry mărturisea pentru broadway.com:

„Acum 25 de ani, am scris o piesă despre copilăria mea în Atlanta, Georgia. ABC-ul dramaturgiei spune să scrii despre ce știi și exact asta am făcut. Două dintre personaje au fost inspirate de rudele mele – părinții, bunica, mătușile, cumnatul, câțiva veri și chiar eu însumi. Al treilea personaj, Hoke, s-a bazat în mare parte pe Will, șoferul bunicii mele. Am plasat acțiunea cu multă acuratețe în timp și spațiu.

Toate întâmplările au avut loc cu adevărat, într-un fel sau altul, deși am schimbat câte ceva, să iasă cum am vrut eu. Sunt amintiri de familie și n-am crezut că ar putea să placă și altcuiva, care nu e familiarizat cu Atlanta din acea perioadă.

Driving Miss Daisy s-a jucat în toată lumea. Avea un titlu familiar, doar trei personaje și un decor simplu. Ce să nu-ți placă la asta? Am văzut câteva fotografii fascinante cu producții din Africa de Sud, Japonia sau România.”

În 2009, premiera de la Teatrul Evreiesc de Stat din București i-a avut în distribuție pe Maia Morgenstern, Mircea Rusu și Mircea Dragoman, în regia lui Claudiu Goga. Titul sub care s-a jucat a fost „Miss Daisy și șoferul ei”, în traducerea lui Alice Georgescu.

Miss Daisy, văduva unui evreu bogat, este obligată de fiul ei să renunţe la volan, după ce mai lovește o maşină. Boolie îi angajează un şofer afro-american, pe Hoke, prietenos și flegmatic. Relaţia dintre Miss Daisy și Hoke este inițial tensionată. Miss Daisy se poartă cu aroganţa poziţiei ei sociale, are prejudecăţi, dar și o limbă foarte ascuţită.

Problemele segregării şi antisemitismului – din Atlanta anilor ‘50 ai secolului XX - le complică și mai mult situaţia, dar, cu timpul, cei doi se apropie. Pentru că, într-o zi, poți descoperi cum cea mai surprinzătoare și dificilă persoană din viaţa ta eşti chiar tu...

Piesa este o poveste poetică şi comică despre prietenie şi toleranţă, poate chiar o meditaţie asupra călătoriei prin viaţă.

Regizorul australian Bruce Beresford este și producător de film, dar și regizor de spectacole de operă. Bruce Beresford a fost de două ori nominalizat la Oscar, de patru ori nominalizat la Festivalul de la Cannes și de tot atâtea ori la Festivalul de la Berlin, atât pentru acest film, cât și pentru alte creații. „Șoferul doamnei Daisy” i-a adus și două nominalizări BAFTA.

Filmul îi are în rolurile principale pe Morgan Freeman, Jessica Tandy și Dan Aykroyd.

* Patru premii Oscar 1990: cel mai bun film, actriţă în rol principal (Jessica Tandy), cel mai bun machiaj, cel mai bun scenariu (Alfred Uhry);

* Premiul BAFTA 1990 pentru actriţă în rol principal (Jessica Tandy);

* Ursul de Argint, Festivalul de la Berlin 1990: cel mai bun tandem actoricesc (Jessica Tandy-Morgan Freeman);

* Trei premii Globul de Aur 1990: cea mai bună comedie; cel mai bun actor în rol de comedie (Morgan Freeman); cea mai bună actriţă în rol de comedie (Jessica Tandy)

Credit foto: imdb.com. Driving Miss Daisy

„Șoferul doamnei Daisy” - sâmbătă, 4 iulie, de la ora 20:10 și în reluare de la ora 00:45, la TVR2 și pe TVR+.

