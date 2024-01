Ocolul Pământului în 80 de zile

Sâmbătă, ora 18.00

Around the world in 80 days – Franţa, Germania, Italia, Regatul Unit, 2021

Regia: Steve Barron

Cu: David Tennant, Ibrahim Koma, Leonie Benesch, Peter Sullivan

Serial de aventuri. Ecranizare a romanului omonim de Jules Verne. Phileas Fogg, un gentleman excentric din Anglia victoriană, îşi pune în joc întreaga avere, afirmând că poate face ocolul Pământului în 80 de zile.

În drumul lor în jurul lumii, Phileas Fogg şi majordomul său, Passepartout, sunt însoţiţi de ambiţioasa ziaristă Abigail Fix Fortescue, care visează la o carieră de succes într-o lume a bărbaţilor. Împreună, cei trei vor străbate multe ţări, vor face cunoştinţă cu diverse culturi şi vor avea parte de aventuri extraordinare.

*Acest program poate fi vizionat de copiii în vârstă de până la 12 ani numai cu acordul sau împreună cu părinții ori familia (AP).