Ocolul Pământului în 80 de zile

Luni-joi, ora 23.00*

Din 6 octombrie

AROUND THE WORLD IN 80 DAYS -Italia, Germania, SUA, 1989



Regia: Buzz Kulik

Cu: Pierce Brosnan, Eric Idle, Julia Nickson, Peter Ustinov

Film de aventuri. Ecranizare a romanului omonim de Jules Verne. Phileas Fogg, un gentleman din Anglia victoriană, îşi pune în joc întreaga avere, afirmând că poate face ocolul pământului în 80 de zile. Întâmplarea face ca, tocmai în momentul plecării sale în călătorie, să fie spartă Banca Angliei, aşa încât pe urmele lui porneşte un detectiv care-l consideră vinovat de comiterea jafului. În drumul lor în jurul lumii, Phileas Fogg şi majordomul său Passepartout vor străbate multe ţări, vor face cunoştinţă cu diverse culturi şi vor avea parte de aventuri extraordinare.

