OANA MAREȘ dă startul celui de-al doilea sezon OANAPP, la TVR 2

Din 30 septembrie, de luni până joi (vineri Best of), de la ora 15:00, gazda Oana Mareș își propune ca întâlnirea telespectatorilor cu Oanapp să se numere printre cele mai așteptate momente ale zilei.

Oanapp devine platforma unde invitatii, alături de telespectatori, își vor exprima părerea despre ceea ce se întâmplă în jurul nostru în plan social, economic, monden, dar și despre tendințe sau statistici. În cel de-al doilea sezon, în emisiunea difuzată în direct de TVR 2, de la ora 15:00, de luni până joi (vineri Best of), gazda Oana Mareș, alături de trei invitați, vor dezbate trei dintre cele mai arzătoare subiecte ale zilei.

Știrile și tot ceea ce se întâmplă în societate sunt temele de discuție, iar vedetele și specialiștii, oaspeți la masa Oanapp, le vor analiza pornind de la cauză și până la efect.

Bonus, de la invitați telespectatorii vor afla și noutăți profesionale și personale: proiecte îndeplinite, planuri și picanterii. Nu vor lipsi live-urile și nici mesajele și telefoanele în direct. Alături de ea, Oana îi va avea pe telespectatori cu reprize de live pe Facebook.

„Este un an important pentru noi ca țară și este bine să analizăm, să ne exprimăm, să fim vocali și să ne punem întrebări. Așa că, încă o “platformă” în care vedetele, dar și cei de acasă să ne spună ce cred și ce simt despre ceea ce aflăm via media în fiecare zi, nu poate fi decât bine primită. Temele alese vor fi știrile zilei. Invităm la masa Oanapp oameni cunoscuți și repectați, fiecare în domeniul său, dar și pe telespectatori. “Platforma” este chiar noul Oanapp, varianta îmbunătățită special pentru voi. Cei de acasă își vor putea scrie părerile, noi le vom citi și comenta. Sperăm ca fiecare să vină cu opinii argumentate și, de ce nu, cu soluții despre cum putem să devenim o variantă mai bună a noastră și să aducem un plus în societate. Pornind de la știre, în 48 de minute puteți afla cum ne afecteaza pe fiecare ceea ce se întâmplă în jurul nostru, cu bune și cu rele: de la schimbări majore în societate sau noutățile mondenilor noștri, până la evenimente marcante”, spune Oana Mareș.

