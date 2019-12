Oameni care inspiră alţi oameni – tema ultimelor ediţii „Nadine” din 2019

Invitaţii din săptămâna 16-20 decembrie, precum şi cei de luni, 23 decembrie, îşi aduc experienţele personale şi propriile opinii pe marginea acest subiect. Nadine ne dă întâlnire de luni până vineri, de la ora 18.35, la TVR 1 şi TVR 1 HD.

Oamenii care inspiră alţi oameni nu sunt super-oameni. Oamenii care inspiră alţi oameni sunt printre noi, sunt oameni pe lângă care trecem în fiecare zi, sunt oameni cu care lucrăm, cu care vorbim, cu care trăim. Sau, poate, suntem chiar noi. Cine sunt cei care i-au inspirat pe invitaţii din această săptămână la Nadine sau în ce fel au reuşit ei înşişi să fie modele inspiraţionale pentru alţi oameni aflăm în perioada 16-20 decembrie, precum şi în ediţia de luni, 23 decembrie, la TVR 1, de la ora 18.35.

Despre „Oameni care inspiră alţi oameni” ne vorbeşte, luni, îndrăgita interpretă Irina Loghin. Pe 17 decembrie, îşi spune povestea inspiraţională actorul Vasile Calofir. Pe aceeaşi temă discută Nadine şi cu violonistul Alexandru Tomescu, în ediţia de miercuri a emisiunii. Iar joi, vorbim lucruri serioase cu zâmbetul pe buze, alături de Teo, Vio şi Costel actori de stand-up comedy. Membrii trupei 3 Sud Est vin la Nadine vineri, pe 20 decembrie, cu propriile istorii pe acest subiect.

Mircea Radu, de curând impresionat şi inspirat el însuşi de participanţii la reality-showul „Down the Road. Aventura”, pe care îl vom putea vedea la TVR 1 din 23 decembrie, încheie seria discuţiilor despre oamenii-model, despre lecţiile pe care ni le dă viaţa şi oamenii de la care le primim; în aceeaşi ediţie Nadine de luni, 23 decembrie – ultima premieră din acest an – vine interpreta Cristina Bălan, ea însăşi mamă a doi copii cu sindrom Down, care va aduce, prin exemplul personal şi experienţele trăite, un plus de emoţie şi de autenticitate, dar şi un model inspiraţional pentru cei care au nevoie.

Despre „Oameni care inspiră alţi oameni” se vorbeşte în ultimele ediţii Nadine din acest an, înainte de sărbători. Emisiunea se vede la TVR 1 şi TVR 1 HD, de la ora 18.35.