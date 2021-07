O săptămână a documentarelor la TVR 1

În săptămâna 19-25 iulie, TVR 1 difuzează o serie de documentare pe care merită să le urmăriți: ”Campania împotriva climei”, ”Expediţia Aconcagua”, ”Nadia Comăneci – gimnasta şi dictatorul”.

Miercuri, 21 iulie, de la ora 23:00, urmăriți pe TVR1 și online pe TVR+ ”Campania împotriva climei” (THE CAMPAIGN AGAINST THE CLIMATE, Danemarca, 2019), un documentar realizat de Mads Ellesoe.

În anul 1988, lumea se pregătea să acţioneze împotriva schimbărilor climatice. Dar ceva a împiedicat-o. Ceva ce a dus la criza climatică din zilele noastre. Deşi cele mai mari companii petroliere au fost primele care au detectat încălzirea globală, în loc să facă schimbări, au lansat o campanie care timp de 30 de ani a „deraiat” lupta împotriva schimbărilor climatice.

Documentarul este o investigaţie detaliată ce dezvăluie – folosind documente interne şi interviuri cu persoanele implicate - cine şi cum s-a împotrivit, precum şi manipularea percepţiei publice asupra schimbărilor climatice.

Vineri, 23 iulie, de la ora 10:15, se va difuza pe TVR1 și online pe TVR+ ”Expediţia Aconcagua” (Aconcagua Expedition, 2020). Regia, scenariul, imaginea sunt realizate de Zoran Kubura.

După luni de pregătire pentru a escalada Aconcagua, cel mai înalt vârf din emisfera sudică, doi alpinişti din Bosnia şi Herţegovina se îmbarcă într-o călătorie plină de necunoscute. Deşi au escaladat cele mai înalte culmi din Europa, ei se îndreaptă cu mult espect spre Aconcagua.

O poveste despre renunţare, curaj şi eforturi supraomeneşti, dar mai ales despre prietenie.

Tot vineri, 23 iulie, de la ora 10:55, TVR 1 vă oferă documentarul ”Nadia Comăneci – gimnasta şi dictatorul” (NADIA COMĂNECI, THE GYMNAST AND THE DICTATOR, FRANŢA, 2016). Realizator Pola Rapaport. Filmul va fi disponibil și online pe TVR+.

18 iulie 1976, Jocurile Olimpice de la Montreal. O foarte tânără gimnastă cu o faţă de înger se înscrie fulgerător în rândurile legendelor sportului mondial. În faţa a 5 milioane de telespectatori uluiţi, Nadia Comăneci, în vârstă de 14 ani, devine prima gimnastă care a obţinut nota perfectă.

Mapamondul este cucerit de graţia, de stăpânirea de sine şi de măiestria ei. De ambele părţi ale Cortinei de Fier, oamenii sunt copleşiţi.

Din câteva mişcări uluitoare, Nadia Comăneci a ajuns un idol universal. Ea a devenit un model pentru milioane de fetiţe, şi a atins culmile popularităţii occidentale în cel mai pur stil hollywoodian.