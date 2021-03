O nouă stagiune „Remix” în grila de primăvară la TVR 3

Din 3 aprilie, în fiecare sâmbătă, de la ora 22:00, la TVR 3 și online pe TVR+ puteți urmări noi ediții marca „Remix”, realizate de Doru Ionescu.

Echipa „Remix” a lucrat din plin, imediat după programul de Revelion TVR 3, la noile emisiuni propuse pentru grila de primăvară TVR 3.

O primă ediție, dublă, a fost deja difuzată – filmul integral al evenimentului „Retro Rock”... un bumerang care se va întoarce în următoarele ediții cu alte filmări realizate în 7 - 8 noiembrie 2020, în cadrul aceluiași proiect.

De asemenea, în curând vom etala noile provocări (și realizări) din „Rockul Carantinei 2021”: Sfinx, Metropol, Roșu și Negru, Pro Musica, FFN, Compact, Dida Drăgan & Monolit, Metronom, Secret ș.a., la unele lucrându-se de la jumătatea anului trecut încoace!

De asemenea, continuă serialul „Muzeul Rock”, celălalt proiect major al anului trecut în care a fost implicată emisiunea „Remix”.

Grație filmărilor de anul trecut, noile ediții vizează subiecte pregătite îndelung de echipa emisiunii: Al doilea episod in memoriam Dan Andrei Aldea – „Zbateri. Zboruri. Lumini” - continuă seria re(con)stituirilor după plecarea marelui muzician român.

Un alt muzician de calibru internațional, Marius Preda (de la țambal... la alte instrumente, mânuite cu aceeași virtuozitate) este urmărit din 2015 încoace în jurul lumii (cu arhive din ultimele două decenii), o altă ediție așteptată de realizatori.

Unul dintre cei mai creativi muzicieni rock români din ultimii ani, Călin Pop, este intervievat (și ilustrat pe măsură) între Celelelte Cuvinte și celelalte... proiecte (cu imagini în premieră de la aniversarea live de la Sala Palatului din 2011 a marelui grup orădean, apoi interviuri la cald cu toți membrii trupei în momentul unui live online transmis din București).

Dintre titulaturile mai tinere, apărute în ultimul deceniu și mai bine, „Remix” a rezervat spații ample (uneori de câte o întreagă ediție) unor egide precum White Walls (concertul online în direct de anul trecut, punctând și istoria celor trei albume discografice culminând cu cel încă nelansat - „Grandeur”), The Kryptonite Sparks și We Singing Colors (de fiecare dată cu o impresionantă expunere de videoclipuri), amânatul reportaj de lansare a cărții de riffuri rock semnate de Gabriel Petric, o avanpremieră la un disc de muzică electronică semnat Dorin Pîrvu - care face valuri prin primele două piese postate pe youtube – incluzând un videoclip realizat de echipa „Remix”!

Un reportaj inedit cu coordonatorii Festivalului de film și istorii de la Râșnov (manifestare unde de doi ani se proiectează documentare „Remix”) se constituie într-o avanpremieră a ediției care se anunță în acest an cu o mare surpriză pentru iubitorii folkului (originar) românesc.

Tot deosebit se anunță și interviul – portret cu trupa românească Vox Maris Band din Chicago, o poveste cu cântec din diaspora în stilul emisiunii noastre! Lucrăm încă (fără să știm când vor fi gata de transmis) la un portret Cornel Chiriac, DJ-ul pătimirii noastre, adus la zi, precum și la o aniversare post pandemie: Nicu Alifantis & Zan (25 de ani).

O ediție specială de jazz în concert este etalată prin intervievarea celor trei membri ai proiectului „Joy of Life” (Petrică Andrei / Decebal Bădilă / Vlad Popescu), iar dacă e să vorbim de live în pandemie, nu puteam rata sărbătoarea celor 25 de ani de Dirty Shirt consumată la Arenele Romane în toamna trecută. Încă nu am intervievat-o (dar nici mult nu mai este) pe o solistă versatilă mutată la Galați de câțiva ani, Irina Popa, dar portretul ei nu va întârzia prea mult, mulțumită și recentelor înregistrări cu The Rocking Stones dirijați de Cornel Cristei!

Nu am acoperit încă cele 12 ediții „Remix” propuse, rămâneți pe recepție. De ultimă oră – un interviu cu Iulia Popovici, Secretar de Stat în Ministerul Culturii, despre condiția artiștilor, de dinainte de pandemie și după.

Retro Rock You!

Producător: Doru Ionescu