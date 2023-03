O discuție despre arta contemporană, joi seară, la „Intrare liberă”

TVR Cultural difuzează joi seară, de la ora 19.00, o discuție despre arta contemporană, organizată de Marius Constantinescu, în contextul vernisajului expoziției „PULS 22”, care are loc în această după-amiază la Muzeul Național de Artă Contemporană (MNAC).

La dezbaterea organizată în cadrul emisiunii „Intrare liberă”, participă Frances Morris, director Tate, Mara Rațiu (Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca (UAD), Călin Dan, director MNAC, Zoran Eric (Museum of Contemporary Art, Belgrade), Jaroslaw Suchan (Museum of Art in Łódź), Aurora Kiraly (Facultatea de Arte Plastice si Design), Dana Pârvulescu (MNAC) şi Dan Vezentan, artist vizual.

Joi, 16 martie, de la ora 19.00, la Muzeul Naţional de Artă Contemporană are loc vernisajul expoziției „PULS 22”, în cadrul căreia vor fi prezentate publicului cele 192 de opere achiziționate în sesiunea publică 2022. Au fost achiziționate lucrări realizate în perioada 1964 - 2022.

În cadrul expoziției, vor fi prezentate lucrări semnate de artiștii: Ana Adam, Arina Ailincăi, Silvia Amancei & Bogdan Armanu, Alexandru Antik, Apparatus 22, Olimpiu Bandalac, József Bartha, Liliana Basarab, Cătălin Bălescu, Ioana Bătrânu, Matei Bejenaru, Anca Benera & Arnold Estefan, Alex Bodea, Irina Botea Bucan, Lucian Bran, Michele Bressan, Liviu Bulea, Cătălin Burcea, Flaviu Cacoveanu, Andrei Chintilă, Aneta Mona Chișa, Dan Cioca, Ciprian Ciuclea, Radu Comșa, Ștefan Constantinescu, Judit Crăciun, Ștefan Radu Crețu, Giulia Crețulescu, Casia Csehi, Miklósi Dénes, Georgiana Dobre & Kjersti Vetterstad, Suzana Fântânariu, Florin Ghenade, Irina Gheorghe, Dani Ghercă, Ana Golici, Nicolae Golici, Teodor Graur, Ion Grigorescu, Dorina Horătău, Mihai Iepure-Górski, Lucia Ghegu, Gheorghe Ilea, Nicu Ilfoveanu, Pavel Ilie, Lucian Indrei, Adelina Ivan, Péter Jecza, Aurora Király, Iosif Király, Szabolcs KissPál, Kund Kopacz, Peter Krausz, Stela Lie, Maxim Liulca, Petru Lucaci, Dragoș Lumpan, Maria Mandea, Andreea Medar, Liliana Mercioiu Popa, Mihai Mihalcea, Olivia Mihălțianu, Alex Mirutziu, Adina Mocanu, Sebastian Moldovan, Ciprian Mureșan, Ion Aurel Mureșan, Vasile Mureșan (Murivale), Sarah Muscalu, Andrei Nacu, Dumitru Oboroc, Christian Paraschiv, Alexandru Păsat, Szacsva y Pál, Cosmin Paulescu, Eugenia Pop, Maria Pop Timaru, Dana Popa, Iulia Toma, Laurențiu Ruță Fulger, Mircea Tohătan, Titu Toncian, Marilena Preda-Sânc, Șerban Radu, Gheorghe Rasovszky, Lea Rasovszky, Bogdan Rața, Cătălin Rulea, Șerban Savu, Elena Scutaru, Larisa Sitar, Ioana Stanca, Liviu Stoicoviciu, Ștefan (Afane) Teodoreanu, Patricia Teodorescu, Dan Vezentan, Ecaterina Vrana, Mădălina Zaharia & Ryan Ormonde, Mihai Zgondoiu. Și lucrări donate de către: Michele Bressan, Nicolae Golici, Cătălin-Marius Petrișor-Hereșanu, Dana Popa, Patricia Teodorescu.

Totodată, MNAC inițiază și seria de conferinţe publice MNAC International Academy, cu invitați internaționali. La prima ediție, participă Frances Morris - director Tate Modern, dr. Zoran Eric - curator independent și fost curator şef la Muzeul de Artă Contemporană din Belgrad (ambii membri ai juriului în sesiunea de achiziţii publice de artă MNAC 2022) şi artista Ana Maria Micu.

Emisiunea „Intrare liberă” este difuzată la TVR Cultural de luni până vineri, de la ora 19.00.