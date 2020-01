O băimăreancă din Finlanda, invitată la „Politică şi delicateţuri”

Narcisa Suciu şi-a vizitat familia de sărbători, dar a acceptat şi invitaţia lui Mircea Dinescu la „Politică şi delicateţuri”. Duminică, 12 ianuarie, la ora 14.30, la TVR 1 HD şi TVR+, vedem ce găteşte poetul pentru interpreta din Maramureş, adoptată de ţara nordică.

„Întotdeauna am visat să iau masa cu o finlandeză şi iată, mi s-a îndeplinit visul, chiar dacă finlandeza e născută prin Ardeal”, exclamă Mircea Dinescu la întâlnirea cu băimăreanca Narcisa Suciu. Pe 12 ianuarie, la Politică şi delicateţuri, Mircea Dinescu e secondat la bucătărie de o româncă stabilită în urmă cu mai mulţi ani în Finlanda. Emisiunea poate fi văzută duminică, 12 ianuarie, de la ora 14.30, la TVR 1, TVR 1 HD şi online, pe TVR+.

De zece ani, cântăreaţa Narcisa Suciu locuieşte împreună cu familia în Finlanda, dar a venit în ţară de sărbătorile de iarnă, ocazie cu care a acceptat cu plăcere şi invitaţia lui Mircea Dinescu. Mândru nevoie mare de noua sa descoperire - puiul bio dependent de iarbă şi grăunţe - poetul îl scaldă în zeamă de portocală şi îl aşază pe un pătuţ de mazăre. Nici mazărea nu e una oarecare, este preparată tot după o reţetă inventată de Dinescu, la tigaie, fără apă, ci doar cu ulei, roşii şi ghimbir confiat.

Pricepută într-ale bucătăriei, Narcisa îi povesteşte gazdei sale despre ce găteşte în Finlanda, despre ingredientele specifice locului şi tradiţiile culinare din zona în care locuieşte. „Cu Narcisa am avut o revelaţie, pentru că poetul meu preferat este Ion Barbu, marele matematician şi poet genial şi chiar m-a obsedat poezia lui cu Riga Crypto şi Lapona Enigel! În plus, întotdeauna am visat să iau masa cu o finlandeză şi iată, mi s-a îndeplinit visul, chiar dacă finlandeza e născută prin Ardeal”, glumeşte Dinescu.

În emisiune, cei doi savurează un pahar de vin, gustă din mâncarea proaspăt gătită şi, din când în când, se opresc să îl asculte pe Gogu Iancu de la Poiana Mare. Telespectatorii TVR 1 sunt poftiţi la o ediție Politică şi delicateţuri în care Narcisa Suciu vorbeşte cu sinceritate despre începuturile carierei sale, familie, soţul său finlandez şi despre cum este viaţa departe de ţară. Iar Dinescu îi găteşte un pui cu mazăre cum nici Finlanda n-a văzut... duminică, 12 ianuarie, de la 14.30, la TVR 1 HD.

Despre cântăreaţa Narcisa Suciu

Narcisa Suciu s-a născut pe 27 ianuarie 1975, la Baia Mare şi a lansat până în prezent şase albume muzicale. Printre premiile obţinute de artistă se numără: trofeul Festivalului internațional de interpretare Ursuleţul de Aur – obţinut în 1991, iar în 1997 - locul 3 la Festivalul Cerbul de Aur. În 2010, Narcisa Suciu a părăsit România pentru Finlanda, unde s-a căsătorit şi locuieşte cu familia ei.

Din primăvara lui 2014, duminica este, pentru telespectatorii TVR, prilej de întâlnire cu emisiunile pline de savoare marca Mircea Dinescu. Săptămânal, poetul, pamfletarul şi masterchef-ul Dinescu realizează şi moderează Politică şi delicateţuri la TVR 1 HD, TVRi şi online, pe TVR+. Pasionat de arta culinară şi la curent cu dedesubturile jocurilor politice, Mircea Dinescu încearcă să scoată din banalitate ideea de bucătărie românească, asortând-o cu un vin bun şi cu muzică lăutărească veche. Alături de el se află, de fiecare dată, o personalitate din actualitatea românească, o vedetă, un politician, un artist, un filosof sau un medic celebru. Pentru doritori, masterchefi şi gurmanzi, toate reţetele prezentate de Mircea Dinescu se găsesc pe site-ul TVR, în secţiunea dedicată emisiunii, sub titlul „Reţetele lui Dinescu".