„Numele trandafirului”: filmări în vechi mânăstiri şi decoruri de poveste

TVR 2 vă ivită să urmăriţi sâmbăta, de la ora 22:00, „Numele trandafirului”, miniserie TV italo-germană, producţie 2019. Premiera, sâmbătă 6 aprilie.

Adaptarea pentru TV a romanului cu același nume al lui Umberto Eco, „Numele trandafirului” (Il nome della rosa – Italia/Germania, 2019) este o miniserie italo-germană din 2019, creată și regizat de Giacomo Battiato pentru Rai Fiction și Tele München. Întâmpinată cu recenzii mixte, miniseria în patru părţi a fost vândută în 132 de țări și este al doilea cel mai bine vândut serial italian din lume după „Gomora”.

Alpii Piemontului, sfârșitul lunii noiembrie 1327. Ludovic IV de Bavaria, viitorul împărat al Sfântului Imperiu Roman, a proclamat separarea dintre politică și religie. Papa Ioan al XXII-lea îl excomunica.

Pe fondul conflictului deschis dintre Biserică şi puterea politică, călugărul franciscan William of Baskerville (John Turturro) şi tânărul novice Adso of Melk (Damian Hardung) sosesc la o abaţie benedictină izolată, din nordul Italiei, pentru a participa la o dezbatere importantă privind sărăcia apostolică între reprezentanții Ordinului franciscan și papalitatea din Avignon. Cei doi se trezesc însă implicați într-un lanț de morți misterioase, iar fostul inchizitor, prieten cu William de Occam și Marsilio de Padova, fratele William se trezește nevoit să dezlege o serie de crime (șapte în șapte zile, săvârșite în limitele zidurilor mănăstirii) care au însângerat o bibliotecă labirintică și inaccesibilă. Pentru a rezolva cazul, călugărul franciscan William of Baskerville va trebui să descifreze indicii de tot felul, de la comportamentul sfinților la cel al ereticilor, de la scrierile necromantice la limbajul ierburilor, de la manuscrise în limbi necunoscute la mișcările diplomatice ale oamenilor de putere. În scurt timp, Inchiziţia intervine prin reprezentatul său, Bernard Gui (Rupert Everett), împiedicând căutarea adevărului.

Bisericile și mănăstirile au fost reconstruite în studiourile Cinecittà din Roma

Filmările pentru „Numele trandafirului” au început în 2018, în Italia și în special în Abruzzo: la cheile Fara San Martino, la Roccamorice, schitul Santo Spirito a Maiella și la castelul Roccascalegna. Imagini spectaculoase au fost filmate în Perugia și Bevagna, parcul natural arheologic Vulci, în zona Montalto di Castro și în Parcul Arheologic Cultural Tuscolo, în timp ce bisericile și mănăstirile au fost reconstruite în studiourile Cinecittà din Roma, unde a fost folosită o suprafață de 4.000 m2 şi unde a fost reconstruită o curte cu vedere la clădirile principale a mănăstirii.

Biserica și turnul, dar și grajdurile, căminele, forjele, spitalul, sala capitulară (unde au loc procesele pentru erezie) și misterioasa bibliotecă, construită atât în teatru, cât și în aer liber pentru scena „focului”. Unul dintre decorurile exterioare ale Abației, când a fost găsit trupul fratelui Adelmo, este filmat la Rocca Guidonesca din Rocchettine, pe teritoriul Torri din Sabina. Biserica în care sunt pomeniți călugării morți este Santa Maria in Cosmedin, o bazilică situată în Piazza della Bocca della Verità din Roma. Chiar și mănăstirea în care Guglielmo reflectă adesea cu Adso la evenimentele ciudate din interiorul mănăstirii este autentică și este cea a Abației Santa Maria Valdiponte.

Dialogurile originale în limba occitană au fost traduse și supravegheate în colaborare cu Universitatea din Salerno. Miniseria a debutat în Italia pe 4 martie 2019 pe Rai 1, difuzată simultan și pe canalul Rai 4K. Din distribuţie fac parte actorii: John Turturro, Damian Hardung, Rupert Everett, Michael Emerson, Sebastian Koch, Antonia Fotaras, James Cosmo, Richard Sammel, Fabrizio Bentivoglio, Greta Scarano, Stefano Fresi, Piotr Adamczyk.

TVR 2 vă ivită să urmăriţi sâmbăta, de la ora 22:00, „Numele trandafirului”, miniserie TV italo-germană, producţie 2019. Premiera, sâmbătă 6 aprilie.