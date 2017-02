Noutăţi din Zon@ IT, în fiecare sâmbătă, la TVR 1

Un nou sezon al emisiunii dedicate pasionaţilor de tehnologie, realizată şi prezentată de Dan Cadar la TVR 1 şi TVR HD, începe din 4 februarie. Noutăţile IT - în fiecare sâmbătă, la ora 09.30.

Zeci de întrebări legate de tehnologia din jurul nostru ne bombardează, iar dacă nu căutăm răspunsurile potrivite la timp, rămânem în urmă. Dan Cadar şi echipa lui ne conving de peste zece ani că soluţiile cele mai bune vin de la Zon@ IT, emisiunea dedicată pasionaţilor de tehnologie de la TVR 1 şi TVR HD.

În noul sezon, Dan anunţă câteva noutăţi care vor fi pe placul tinerilor: „În fiecare ediţie, vom avea rubrica de reality show – „custom-build-urile” - în care invitaţii în studio vor face demostraţii de măiestrie IT”. Sâmbătă, 4 februarie, în 5-6 minute, vedem cum poate fi construit un PC care să coste mai puţin decât un PS4 şi care să fie la fel de performant.

„Mereu am mers la cele mai importante lansări, evenimente şi târguri din lume - la Las Vegas, Berlin, Hanovra. Încercăm să ţinem comunitatea la curent cu tot ce e nou. Mergem pe actualitate, pe right now şi în noul sezon”, spune realizatorul emisiunii. În această săptămână, Dan Cadar a fost prezent la Barcelona, de unde ne-a pregătit un material despre cele mai noi televizoare Q LED Samsung. Aflăm mai multe amănunte sâmbătă dimineaţă, la 09.30.

O nouă secţiune – Hands On – vom regăsi la Zona IT tot începând cu prima ediţie a noului sezon şi, cum îi spune şi numele, va prezenta telespectatorilor produsele IT pe care Dan Cadar şi colegul său, Andrei Ene "pun mâna" pentru a le testa şi prezenta.

Începută în 2006, Zon@ IT a reuşit să se remarce într-o arie care, iniţial, era văzută ca una adresată unui public restrâns. „Dacă la începutul anilor 2000, prin IT înţelegeai o chestie oarecum nişată, acum este un fenomen de masă ”, spune Dan.

Zon@ IT selectează în fiecare săptămână informaţiile care sunt relevante din tehnologie. Fiecare ediţie prezintă noutăţi despre modele de tablete, telefoane mobile sau laptopuri; evenimente privind lansările ultimelor gadgeturi atât din ţară, cât şi din străinătate.