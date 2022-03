Noul sezon „Destine ca-n filme”, alături de cei care au ales România

Iuliana Marciuc invită telespectatorii TVR 2 la un nou sezon al emisiunii „Destine ca-n filme” marți, 22 martie, de la ora 21:00.

„În șapte ani de când publicul girează acest proiect, comunitatea „Destinelor ca-n filme” a crescut de la un an la altul. Așa cum am făcut de fiecare dată, încercăm și în acest sezon să aducem noutăți. În această primăvară, la „Destine ca-n filme” îi veți cunoaște pe eroii care au ales România. E vorba despre oameni care au trăit în străinătate, dar care au ales să se stabilească și să muncească în țara noastră”, spune Iuliana Marciuc.

Marţi, 22 martie, de la ora 21:00, în prima ediție a noului sezon „Destine ca-n filme” îl vom cunoaște pe Corneliu Ţepeluş, patriotul. Bărbatul a făcut înconjurul lumii însă întotdeauna s-a simţit legat de România, iar visul lui a fost să promoveze țara în care s-a născut, aşa cum o vede el. Povestea celui de-al doilea personaj adus în fața telespectatorilor de Iuliana Marciuc este demnă de un roman de aventuri. A fost sărac lipit, a dormit sub cartoane prin gările din Europa, a fost inventator, a făcut puşcărie în perioada comunistă, a trecut printr-un accident cumplit. Acum a venit direct de pe platourile de filmare în emisiunea Iulianei Marciuc ca să povestească în premieră despre destinul său: Ionel Sporea, între Iad şi Rai.