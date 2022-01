Noi situaţii copleşitoare dezvăluite la „Dosar România”

Mărturii tulburătoare – de data aceasta, venind din partea celor în halate albe – fac subiectul unui reportaj în premieră la „Dosar România”. Răzvan Butaru continuă dezvăluirile despre „Pacienţii din linia întâi” pe 30 ianuarie, de la ora 18.00, la TVR 1.

În 7 martie 2021, la un an de la începutul pandemiei de Covid-19 şi în România, apărea în publicaţia online „Turnul Sfatului” din Sibiu un articol cu un titlu ca o mărturie: „Şi eu am omorât oameni. Dezvăluiri şocante din secţia ATI Covid a Spitalului Judeţean Sibiu”. Articolul era însoţit de fotografii sinistre, în care se vedeau răni şi contuzii la încheieturile mânilor unor pacienţi şi erau enumerate mai multe fapte care s-ar fi întâmplat la ATI Covid din Sibiu. Urmărind acest caz timp de mai multe luni, jurnalistul TVR Răzvan Butaru îl face cunoscut publicului larg, într-o nouă ediţie „Dosar România” dedicată „Pacienţilor din linia întâi”. O urmărim duminică, 30 ianuarie, de la ora 18.00, la TVR 1.

O persoană care lucrase în secţia ATI Covid a Spitalului Judeţean Sibiu povestea atunci că pacienţii sunt sedaţi şi legaţi de pat, că nu intră decât rezidenţii în saloanele din zona roşie, că oamenii sunt intubaţi şi lăsaţi să moară. Indiferenţa şi relele tratamente aplicate acestora păreau practici la ordinea zilei. Acuzaţiile grave formulate în articolul menţionat au dus la deschiderea mai multor anchete, inclusiv penale. Anonimul personaj a fost interogat a doua zi la Parchet.

Reacţia conducerii Spitalului din Sibiu a fost vehementă abia după apariţia articolului. Până atunci, au refuzat să răspundă întrebărilor jurnaliştilor de la „Turnul Sfatului”.

Jurnaliştii sibieni Alin Bratu, Traian Deleanu şi Raluca Buduşan au prezentat cazuri, detalii, informaţii echipei „Dosar România”. „Detaliile sunt cutremurătoare şi îţi vine greu să crezi că cineva le-ar fi inventat”, afirmă Răzvan Butaru. Care sunt concluziile la care s-a ajuns după un an, în urma anchetelor declanşate imediat după publicarea articolului? Sunt adevărate afirmaţiile sau totul este o mistificare? Jurnalistul TVR caută răspunsuri la aceste întrebări în noul episod „Dosar România”.

Iată un scurt fragment din mărturia publicată de „Turnul Sfatului” în martie 2021:

„Era o doamnă care intrase cu o zi înainte. Oxigen uşor, iar mâine, când am mers la lucru, de la opt, întruna ţipa, întruna. Era 9 jumate, nu puteam să intru, trebuia să se facă ora 11. La un moment dat, nu mai aveam răbdare, am vrut să intru, la fără 10 eram deja îmbrăcat să intru. Salonul 1, patul 1, femeia era legată de mâini şi de picioare. ’Buni, ce faci?’ ’Lasă-mă în pace, nu am încredere în tine’, m-a repezit. ’Buni, eu sunt, am vorbit şi ieri’, i-am zis. ’A, tu eşti... M-au legat, dă-mi te rog puţină apă’. ’Dar, tu, buni, nu ţi-a dat nimeni apă până acum?’ ’Nu mi-a dat nimeni, că m-au legat’. ’Buni, ai mâncat?’ Era mâncarea de ora 8 neatinsă şi era ora 11. Ceaiul neatins şi sticlele de apă era nedesfăcute. Am încercat să-i dau mâncare, dar într-adevăr mânca foarte greu, de-abia bea apă. Dar de aici, până la a o lega... A băut şi ceai, a mâncat şi o banană. Îi dădeau 2 mililitri de Propofon în venă, că e agitată. Pentru că îi era sete, că îi era foame. Cum să faci aşa ceva? Ăsta e startul la omor: e agitată. Aşa începe sfârşitul. Dar nimeni nu întreabă de ce e agitată. Hai să o calmăm, să o facem să respire.

Mai era cineva care nu avea scaun. Am întrebat şi am aflat că nu mai avea scaun de trei zile. Îi era ruşine. Cum să nu ai puls mărit, cum să nu ai tensiune? Dar pe cine interesează?”

În decembrie 2021, Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu transmitea un comunicat prin care anunţa că s-au deschis 13 dosare pentru ucidere din culpă. Întreaga poveste o aflăm duminică, de la ora 18.00, la TVR 1, în cel de-al treilea episod al seriei „ Pacienţii din linia întâi”, difuzat sub genericul „Dosar România”.

