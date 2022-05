Adina Pintilie la "Noaptea albă a filmului românesc"

Seria “Noptea albă a filmului românesc” continuă cu integrala cineastei Adina Pintilie și multe alte surprize din zona filmului experimental românesc. Sâmbătă, 28 mai, ora 22:00, la TVR3.

Adina Pintilie a inițiat o cercetare artistică de lungă durată despre intimitate şi corp în lumea contemporană, cercetare care este adusă treptat la cunoștința publicului sub forma proiectului artistic multi-platforma "Touch Me - De Corpus Europae", din care prima lucrare publicată a fost lungmetrajul TOUCH ME NOT, câștigătorul Ursului de Aur la Festivalul Internațional de Film de la Berlin din 2018, urmat de proiectul de arta vizuala "Adina Pintilie: Tu esti un alt eu - O catedrala a corpului", care a fost selectat pentru a reprezenta Romania la Bienala Internațională de Arte de la Veneţia din 2022.

Noaptea Albă a Filmului Românesc se desfășoară în ultima sâmbătă a fiecărei luni, începând din februarie 2022. Acest program conține minimum o premieră cinematografică.