NikkiTutorials jefuită sub amenințarea armei

„Unul dintre cele mai mari coșmaruri ale mele a devenit realitate.” Gazda web Eurovision 2021, NikkieTutorials, a fost amenințată cu o armă și jefuită în casa ei.

Au apărut știri din Olanda pe care nici nu doream și nici nu ne așteptam să le auzim. Pe 8 august, gazda web Eurovision 2021, NikkieTutorials, a fost jefuită si amenințată cu arma la domiciliul ei din Olanda, unde locuiește cu logodnicul ei, Dylan Droassaers.

Nikki a apelat la rețelele de socializare pentru a-și informa fanii din toată lumea despre atac, confirmând că ea și partenerul ei au fost nevătămați fizic, dar că sunt încă tulburați. De asemenea, Nikkie a dezvăluit că își va lua ceva timp departe de social media pentru a procesa evenimentele recente.

Declarație de la NikkiTutorials:

”În cursul zilei de azi, unul dintre cele mai mari coșmaruri ale mele a devenit realitate, când am fost jefuiți sub amenințarea armei în propria noastră casă. Eu și Dylan am fost atacați, dar fizic suntem bine. Cu partea mentală este o altă poveste. Scriu acest mesaj deocamdată pentru a vă anunța că suntem „în regulă” și în siguranță. Vă mulțumesc că ați înțeles de ce îmi voi lua următoarele câteva zile doar pentru mine.”

Declarația poliției

Poliția locală din East Brabant a confirmat jaful pe Twitter. În declarație se anunța că „făptuitorii i-au amenințat probabil pe rezidenți cu o armă de foc și a avut loc un jaf cu pagube încă nestabilite. Au fost cel puțin trei făptași care au fugit într-o mașină de pasageri bej spre A50. ”

Autoritățile au confirmat că o anchetă privind jaful este în desfășurare.

NikkiTutoriale și Eurovision

NikkieTutorials este cunoscută cel mai bine pentru canalul său YouTube de frumusețe, cu peste 13,5 milioane de abonați. Regina make-up-ului olandez ne-a distrat pe toată durata pandemiei prin intermediul Eurovisioncall-urilor sale legate de performanțele pentru Eurovision 2020.

Ne așteptăm să vedem mult mai multe despre Nikkie, pentru că Rotterdam 2021 se apropie din ce în ce mai mult. Cu toate acestea, deocamdată, tot ce este important este să ne arătăm sprijinul pentru Nikkie și Dylan pe parcursul acestei perioade dificile.