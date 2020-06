Netta și piesa ei nouă – “Cuckoo” | VIDEO

Câștigătoarea Eurovision 2018 a interpretat noul său single „Cuckoo” în timpul show-ului Eurovision: Europe Shine A Light, primind foarte multe laude pentru piesă.

Recent Netta a lansat videoclipul pentru noua piesă, considerată de unii drept cea mai bună melodie a ei.

Într-un recent interviu acordat ziarului Yediot Ahronot, ea a explicat semnificația din spatele melodiei.

„Piesa este personală, deoarece vorbește și despre îndoieli într-o relație romantică”, spune Netta, adăugând că, în ultimul an și jumătate, a fost într-o relație cu Ilan Ben Or. „Am avut niște momente grele, deoarece viața mea nu este simplă. L-am cunoscut pe Ilan după ce am devenit celebră și nu eram sigură dacă era sincer în ceea ce mă privește. Poate din cauza trecutului meu am întotdeauna îndoieli și acest lucru este exprimat în „Cuckoo” - oare chiar merit să fiu iubită? ”

Netta a mai vorbit, de asemenea, despre felul în care Eurovision - și piesa ei „Toy” - i-au schimbat viața, atât în bine, cât și în rău. După doi ani de la obținerea celei de-a patra victorii a Israelului în competiție, Netta adminte că se simte adesea ca și cum ar fi într-o cușcă.

„Am fost o chelneriță care obișnuia să împartă apartamentul cu chirie cu prietenii și creștea cartofi pe balcon și deodată am câștigat Eurovision, devenid poate cea mai cunoscută femeie din Israel. Toate visele mele s-au împlinit, dar asta poate fi frustrant”.

„M-am obișnuit să fiu înconjurată de oameni, toată lumea credea că știe ce este cel mai bine pentru mine - cum să mă îmbrac, ce să fac și cum să îmi administrez cariera. Dar odată ce gloria a dispărut, au dispărut și acești oameni”.

Netta a abordat și situația Covid-19 și efectul pandemiei asupra carierei sale. „Îmi lipsesc concertele și publicul”, a spus ea. „De asemenea, resimt criza economică, dar, din fericire, standardele mele nu sunt atât de ridicate și fără insistența mamei mele, probabil că aș mai fi trăit în apartamentul meu închiriat".