Narcis Popescu: „Sportul este o componentă organică a naturii umane”

În această vară, Jocurile Olimpice aduc sportul de elită şi eroii lui alături de inima ta!... Te provocăm să intri în arena celei mai mari competiții! Vezi, trăieşti, străluceşti lângă campioni, la Televiziunea Română - official broadcaster al Jocurilor Olimpice Paris 2024.

Trăim o vară fierbinte, cu zile lungi şi însorite, dar pentru sportivii din întreaga lume e şi vara a celei mai mari competiţii. Din 26 iulie, la Televiziunea Română urmărim transmisiunile de la Jocurile Olimpice Paris 2024. Suntem alături de românii care ne reprezintă la Paris 2024, dar şi alături de marii sportivi ai lumii, în perioada 26 iulie – 11 august, în direct la TVR.

I-am provocat pe prezentatorii emisiunilor TVR să ne vorbească despre sport şi succesele sportivilor care i-au făcut să le bată inima cu putere, ce îi motivează să facă sport şi ce campioni de la noi sau din lume sunt favoriţii lor.

Narcis Popescu, unul dintre prezentatorii emisiunii „Banii, azi” de la TVR INFO, ne-a vorbit despre sport şi sportivi, despre emoţiile provocate de marii noştri campioni, amintindu-şi şi micile succese sportive avute în propria copilărie.

A jucat fotbal când era adolescent, la juniorii Sportului Studențesc. Ba chiar îşi aminteşte că a reusit şi un gol în poarta Stelei Bucureşti. Şi totusi, sportivul căruia îi poartă un respect deosebit nu e un fotbalist. “Sportivul român pe care l-am admirat și-l admir în continuare nu mai este printre noi, dar reprezintă un model, atât din punct de vedere sportiv, cât, mai ales, uman: Ivan Patzaichin. Toți oamenii care l-au cunoscut – eu am avut onoarea – au rămas impresionați în primul rând de felul lui de a fi. Un om care a fost premiat la Olimpiadă, a câștigat medalii, un om cu o reputație internațională, totuși să-și poată menține modestia și doza aceea de umanitate ingenuă, mie mi se pare fermecător. E un om pe care îl văd ca reper și prin faptul că, să nu uităm, a ajuns în finala Jocurilor Olimpice, unde a fost medaliat chiar şi cu pagaia ruptă, ceea ce dă și un caracter romantic reușitei pe care a avut-o…”, spune Narcis Popescu.

Amintirea care i-a ramas lipită de suflet, legată de sport, este o performanţă din copilărie: “În clasa a VIII-a, echipă noastră a câștigat campionatul de fotbal al şcolii prin golul marcat de mine. Noi eram considerați tocilarii școlii și eram cotați cu șanse mai mici, iar cei din echipa cu care jucam erau favoriți. Ei bine, a fost un moment în care buturuga mică a răsturnat carul mare și îți rămâne ca o amintire care te încurajează și peste ani”, ne mai împărtăşeşte Narcis.

Fotbalul, ca orice sport, i-a adus jurnalistului TVR INFO şi dezamăgiri, dar aceasta nu l-a împiedicat să fie în continuare un suporter al echipelor noastre. „Îmi vine în minte un moment mai puțin plăcut, din 2006, când Steaua București juca în Semifinalele Cupei UEFA cu Middlesbrough, o echipă britanică. Era o performanță extraordinară ca o echipă românească să ajungă în finala unei competiții continentale. A lipsit, nu știu să spun, a lipsit un minut - atât a durat. Steaua câștigase la București cu 1-0. Avea avantaj acolo la pauză, conducea cu 2-1 și, practic, toată lumea sărbătorea. Ne gândeam că avem, în sfârșit, echipă românească într-o finală de cupă europeană, o performanță fantastică! Ei bine, ultimele minute au fost tragice, pentru că britanicii au instinctul ăsta de a lupta până în ultima clipă, lucru care nouă ne-a lipsit de multe ori în istorie. Și, în ultimul minut, Steaua a primit golul de 4-2 pentru echipa britanică, ce a însemnat, automat, eliminarea noastră. A fost foarte neplăcut - și nu doar pentru mine, cred că pentru mulți români care au urmărit acel meci”, povesteşte el.

În ceea ce priveşte includerea sportului în viaţa noastră, prezentatorul crede că mişcarea este în instinctual omului şi că mai multe spaţii destinate sportului ar încuraja mai mulţi români să îl practice.

“Nu dau crezare acelor voci care spun că noile generații nu mai sunt interesate de sport, că stau foarte mult și se joacă pe calculator sau pe telefoane. Eu cred că nici nu au spații unde să facă sport. Poate că și noi, când eram adolescenți, dacă am fi avut telefoane sau computer, ar fi fost la fel de ofertante din punct de vedere al jocurilor, am fi stat mai puțin pe maidan. Dar nici noi nu aveam spații pe vremea respectivă. Cred că, dacă ar exista spații, este în instinctul nostru să facem mișcare. Sportul este o componentă organică a naturii umane și aș face o comparație poate puțin forțată și amuzantă, cu… motanul meu. Am un motan care este crescut în apartament. Un motan care te gândești că n-ar avea nicio șansă lăsat liber în natură. Ei bine, într-o zi a intrat un liliac în casă. Prietena mea era foarte șocată, întrebându-se ce să facem cu acest liliac?! Eu m-am gândit că până la urmă liliacul este un șoarece cu aripi, iar pisica asta, deși a fost crescută în casă, fără îndoială, nu şi-a uitat instinctele. Ei bine, când a văzut liliacul, l-a lichidat pe loc, nu a avut nici un fel de ezitare, deși e o pisică fricoasă, crescută în apartament. La fel și omul. Cred că, deși ducem vieți sedentare și viața contemporană nu ne oferă de multe ori posibilitatea să facem mișcare, instinctul nostru este pentru asta și încurajez, fără îndoială, în primul rând tinerii să facă sport, pentru că mai târziu, când veți deveni adulți și vă veți îndrepta către vârsta a 3-a, acel efort pe care l-ați făcut în tinerețe va contribui la consolidarea sănătății voastre, atât fizice, cât și mentale”, mai precizează jurnalistul.

Televiziunea Română transmite Jocurile Olimpice de la Paris – cel mai grandios eveniment sportiv la nivel mondial, pe TVR SPORT, TVR 1, TVR 2 şi TVR Moldova. Pe posturile TVR, telespectatorii pot urmări emisiuni dedicate: legendele, prezentul şi viitorul olimpismului românesc se întâlnesc în seriile „Învingătorii”, „Eroii” și „Speranțe”. Vlad Arhire şi Costin Deşliu moderează la TVR 1 emisiunea „Vis la Paris”, la care participă foşti şi actuali sportivi care ne-au reprezentat la JO şi antrenori ai acestora. Eda Marcus, Costin Deşliu şi Vlad Arhire ne aduc un buletin de ştiri olimpice, în fiecare zi, de la ora 14.40, în direct la TVR 1, TVR Sport şi TVR Moldova. Iar partenerii de dialog ai Irinei Păcurariu ne demonstrează cât de departe se poate ajunge prin „Forţa unui vis”.