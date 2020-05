„Nadine”, TVR 1: Săptămâna actorilor şi a sportivilor

Sportivele Andreea Răducan şi Ana Maria Brânză şi actorii Ana Ularu, Constantin Cotimanis şi Marius Manole ne dau idei despre cum să ne transformăm viaţa şi să ne schimbăm mintea. În săptămâna 18-25 mai, la TVR 1.

Sportiva Andreea Răducan deschide seria invitaţilor acestei săptămâni, pe care Nadine o va petrece alături de două medaliate cu aur în competiţii mondiale – Andreea Răducan şi Ana Maria Popescu (Brânză), precum şi în compania actorilor Ana Ularu, Constantin Cotimanis şi Marius Manole. Continuăm să vorbim la Nadine despre cum să ne schimbăm mintea, dar aducem în discuţie şi o temă nouă: cum să ne transformăm viaţa.

Andreea Răducan: „Nu am luat nici viaţa la mişto, nici oamenii la mişto... am încercat să învăţ din tot ceea ce am trăit!

„Poate că am venit pe Pământ cu un soi de echilibru pe care l-am luat... nu ştiu... de la Univers, de la părinţi, dar pe care l-am şi antrenat”, îi mărturiseşte gimnasta gazdei Nadine, la TVR 1. Sportiva care ne-a bucurat cu exerciţii perfecte la sol şi sărituri în competiţii mondiale şi olimpice, vine azi, 18 mai, la Nadine, pentru a ne împărtăşi din experienţa de viaţă a unei campioane: „nu trebuie să îţi fie teamă, ci să ai curajul de a înfrunta chiar şi lucrurile care consideri că îţi dau bătăi de cap!” şi „Nu poţi progresa dacă nu încerci să faci mereu mai mult”. Mai multe despre cum să ne schimbăm mintea, cum să ne „programăm” pentru succes – luni, 18 mai, de la 18.55, la Nadine.

Constantin Cotimanis: „Încearcă să pui, în fiecare zi, câte o sămânţă bună în pământ”

„Când am gânduri negative, pur şi simplu nu le bag în seamă...dintr-un soi de laşitate”, recunoaşte deschis Constantin Cotimanis, marţi, 19 mai, când intră în dialog cu Nadine la TVR 1. Cu vocea lui inconfundabilă, cu naturaleţea-i cunoscută, Constantin Bebe Cotimanis ne va învăţa din experienţa sa şi ne va spune cum să ne ţinem mintea deschisă: „Trebuie să faci numai lucruri bune, pentru că Dumnezeu te va judeca după ultimul tău gând. Dar tu nu ştii când el te va lua... Dacă vei fi bun, lumea se va apropia de tine...şi vei putea împărtăşi, chiar şi celor care nu au fost buni, bunătate...”, crede cu tărie Bebe Cotimanis. Alte idei – marţi, 19 mai, ora 18.55, la Nadine, TVR 1.